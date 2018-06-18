В Москве задержали перуанца, пытавшего возле «Лужников» украсть билеты на матч ЧМ у мексиканца

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«Кража была пресечена сотрудниками полиции возле стадиона «Лужники», когда перуанец пытался вытащить билеты из кармана джинс мексиканца. Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. «г», «в» ч. 2 ст. 158 УК (покушение на карманную кражу со значительным ущербом). Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного», — уточнил один из собеседников РБК.По версии следствия, стоимость билетов оценивается в €1950, или «по курсу ЦБ РФ на 17 июня 2018 года — 141439 руб.». Задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет в соответствии с ч. 2 ст. 158 УК.Предотвратить преступление в толпе удалось благодаря усиленным мерам безопасности, подчеркнул источник в ГУ МВД по Москве. По его данным, на матче между сборными Германии и Мексики присутствовали более 78 тыс. зрителей. Для их безопасности внутри спортивного комплекса «Лужники» и прилегающей к нему территории были задействованы больше 3 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии. По словам собеседника РБК, за правонарушения на стадионе и прилегающей к нему территории были задержаны и привлечены к административной ответственности 25 человек.Кроме того, в воскресенье, 17 июня, по факту исчезновения билетов на ЧМ к полицейским в метро обратился 25-летний гражданин Канады, рассказал источник РБК в полиции. На Казанском вокзале мужчина обнаружил, что у него из багажа исчезло шесть билетов на ЧМ общей стоимостью $2,3 тыс. По словам пострадавшего, билеты находились в багаже, который он не открывал с момента приезда в Россию.Также в ОВД «Гольяново» обратился 58-летний гражданин США с мексиканским именем и фамилией, постоянно проживающий в штате Техас. Еще в январе, находясь у себя дома, техасец приобрел билеты на чемпионат мира по футболу в России через интернет за $612. 16 июня мужчина прибыл в Россию, где должен был встретиться с курьером и забрать билеты. Однако 17 июня мужчина выяснил, что обещанные ему билеты уже были проданы другим болельщикам.