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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В ФИФА заявили, что чиновники из стран-участниц ЧМ-2018 «вольны сами решать», посещать турнир или нет

22 марта 2018 00:44
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Ранее бойкотировать его решили в правительстве Британии, позже к ним присоединился президент Польши.
Чиновники каждой из стран — участниц чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года «вольны сами решать», присутствовать им на соревнованиях или нет, сообщили РБК в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

«ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира по футболу в России. ФИФА и оргкомитет чемпионата полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира поспособствуют проведению этого незабываемого события», — говорится в сообщении спортивной организации. «Что касается присутствия на чемпионате административного и дипломатического представительств, то каждая страна вольна самостоятельно принимать решение об этом», — уточнили в пресс-службе.​

Ранее, 14 марта, не ездить на ЧМ-2018 в Россию решили члены королевской семьи Великобритании, а также британские чиновники. Такой шаг Лондон объяснил отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который прежде был осужден в России за шпионаж в пользу Англии. Британский премьер-министр Тереза Мэй после этого заявила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР и России. Москва обвинения в причастности к этому производству неоднократно отвергала. Комментировать эти данные она отказалась до тех пор, пока ей не предоставят доказательств и доступ к материалам следствия.

Вслед за Терезой Мэй о решении отказаться от посещения ЧМ-2018 20 марта объявил президент Польши Анджей Дуда. В этот же день​ «для того чтобы поддержать Великобританию» бойкот чемпионата мира по футболу в России допустили в Исландии. Соответствующий вопрос, как рассказывал министр иностранных дел страны Гудлаугур Тор Тордарсон, в настоящий момент обсуждается в правительстве. В случае его одобрения на соревнования, по словам главы МИДа, не поедут чиновники. Участие в ЧМ-2018 национальной сборной и присутствие на матчах болельщиков «сомнений не вызывает» и запрещаться не будет, подчеркивал министр.

Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон, позже комментируя эту информацию, заявил, что сборная его страны не может не приехать на чемпионат мира в Россию. «Я уверен, что все исландцы думают только о том, как поддерживать свою команду на чемпионате мира, а также о результатах сборной. Не беспокойтесь, Исландия приедет в Россию», — заявил Якобссон, подчеркнув, что «футбол нас всех объединяет» (цитата по «Спорт-Экспрессу»). На чемпионате Европы в 2016 году сборная Исландии неожиданно для многих вышла в 1/4 финала.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах.


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Комментарии



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22 марта 2018  00:44
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