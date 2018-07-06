Уха, раки, пельмени, беляши, варенье из пива: Самара готовится принять Гастрономический фестиваль городов-организаторов ЧМ-2018

71

Вход свободный.Во время ЧМ-2018 команда мобильного проекта ездит по всем городам-организаторам и знакомит жителей и гостей с блюдами от лучших шеф-поваров страны.На самарской набережной кулинары, рестораторы и производители продуктов откроют 11 точек питания на колесах. Фуд-траки на базе автомашин «ГАЗель NEXT» в течение всего дня будут радовать гостей фестиваля различными блюдами.Рестораны на колесах от российского производителя автозавода ГАЗ оборудованы подъемными витринами, выносными генераторами, баками для воды от 60 до 100 литров и могут работать автономно до 5–8 часов и подключаться к внешним источникам питания. Кухня такого ресторана на колесах включает в себя грили и фритюрницы, печи, холодильные шкафы, морозильники и вытяжки. А для персонала предусмотрены гардеробная и санитарная зона.В каждой из точек питания посетителям представят кухню городов-организаторов ЧМ-2018: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Волгограда, Ростов-на-Дону и Сочи. Гости смогут попробовать московские калачи с начинками, ростовские курники «футбольные мячи», удмуртские перепечи, мордовские пшенные блины «пачат», осетинские пироги, бурятские буузы, балтийскую кильку на бородинском хлебе, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), эчпочмаки и другие вкусности. Самара будет угощать гостей ухой, раками, пельменями, беляшами, вареньем из пива и другими блюдами.Каждый гость гарантированно увезет с собой полное впечатление о региональной многонациональной кухне современной России!Караван ресторанов на колесах фестиваля WELCOME FOODBALL CUP проходит по маршруту Сочи — Санкт-Петербург, после Самары к 14 июля он приедет в северную столицу, передает пресс-служба администрации Самары.