У подножия склона площади Славы пройдет концерт в поддержку нашей сборной перед матчем Россия - Хорватия

160

Концерт пройдет у подножия склона площади Славы, на территории амфитеатра (Волжский проспект, у «сухих» фонтанов). В концертной программе примут участие оркестр Культурного центра регионального главка, самарский муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив «Лаборатория музыки». Со сцены прозвучат музыкальные произведения российской и зарубежной эстрады.Приглашаем самарцев и гостей города на концерт, чтобы услышать самые известные и любимые музыкальные композиции в исполнениивысокопрофессиональных музыкантов и в знак поддержки нашей футбольной команды под аккомпанемент оркестра исполнить песню «Калинка-малинка» - один из музыкальных символов России, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети