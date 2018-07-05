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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

У подножия склона площади Славы пройдет концерт в поддержку нашей сборной перед матчем Россия - Хорватия

5 июля 2018 14:59
160
В концертной программе примут участие оркестр Культурного центра регионального главка, самарский муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив «Лаборатория музыки». Со сцены прозвучат музыкальные произведения российской и зарубежной эстрады.
6 июля в 19.00 в преддверии матча ЧМ-2018 между национальными командами России и Хорватии ГУ МВД России по Самарской области совместно с правительством Самарской области и администрацией Самары приглашают всех желающих на концерт в поддержку сборной России по футболу.

Концерт пройдет у подножия склона площади Славы, на территории амфитеатра (Волжский проспект, у «сухих» фонтанов). В концертной программе примут участие оркестр Культурного центра регионального главка, самарский муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив «Лаборатория музыки». Со сцены прозвучат музыкальные произведения российской и зарубежной эстрады.

Приглашаем самарцев и гостей города на концерт, чтобы услышать самые известные и любимые музыкальные композиции в исполнении
высокопрофессиональных музыкантов и в знак поддержки нашей футбольной команды под аккомпанемент оркестра исполнить песню «Калинка-малинка» - один из музыкальных символов России, передает пресс-служба облправительства. 


Фото: соцсети
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Комментарии



ЧМ-2018
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Как пишет Джим Уайт, Самара хорошо готова к ЧМ-2018.
Колумнист The Telegraph в восторге от старого центра Самары
Как пишет Джим Уайт, Самара хорошо готова к ЧМ-2018.   ЧМ-2018
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5 июля 2018  14:59
В концертной программе примут участие оркестр Культурного центра регионального главка, самарский муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив «Лаборатория музыки». Со сцены прозвучат музыкальные произведения российской и зарубежной эстрады.
У подножия склона площади Славы пройдет концерт в поддержку нашей сборной перед матчем Россия - Хорватия
В концертной программе примут участие оркестр Культурного центра регионального главка, самарский муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив... ЧМ-2018
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