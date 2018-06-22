Туристический стенд Самары на Фестивале болельщиков FIFA посетили 10 тысяч человек

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Прошла неделя со старта ЧМ-2018. Более 100 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Значительная их часть – гости Самары из других регионов России и из-за рубежа. Многие болельщики не только посещают футбольные матчи, но и интересуются историей и знаковыми объектами города. Специально для них на Фанзоне был организован стенд города-организатора. Здесь волонтеры и сотрудники администрации Самары рассказывают иностранным и российским туристам о достопримечательностях города, при необходимости помогают сориентироваться, обеспечивают картами и информационными буклетами.«Основная роль этого стенда города-организатора донести до болельщиков информацию о Самаре, о достопримечательностях. В среднем в дни игр его посещает 2000 человек. Сотрудники администрации вместе с волонтерами создают позитивный имидж Самары в глазах туристов, чтобы они приехали к нам еще. Чемпионат мира это шанс для города значительно увеличить поток туристов, после соревнований остается наследие»,- говорит Александр Андриянов, руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары.За все время работы Фестиваля болельщиков презентационный стенд посетили около 10 тысяч человек. Здесь можно воспользоваться интерактивной картой на русском, английском или испанском языках. На видеостене транслируются презентационные ролики о достопримечательностях Самары.Больше всего туристов интересуют прогулки по Волге, посещение бункера Сталина и музейного комплекса «Самара Космическая». Самые активные туристы среди иностранцев – костариканцы и австралийцы. Пик посещений стенда пришелся на день открытия, 14 июня, 17 июня – день игры Коста-Рики и Сербии в Самаре, и 19 июня, когда свой второй матч провела сборная России. Его транслировали на экране Фанфеста.Кроме гостей из-за рубежа, экскурсиями по городу интересуются и наши соотечественники из других регионов России: Сибири, Урала, Центрального Федерального округа. Были гости и из Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары