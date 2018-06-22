Туристический стенд Самары на Фестивале болельщиков FIFA посетили 10 тысяч человек
22 июня 2018 15:47
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«Основная роль этого стенда города-организатора донести до болельщиков информацию о Самаре, о достопримечательностях. В среднем в дни игр его посещает 2000 человек. Сотрудники администрации вместе с волонтерами создают позитивный имидж Самары в глазах туристов, чтобы они приехали к нам еще. Чемпионат мира это шанс для города значительно увеличить поток туристов, после соревнований остается наследие»,- говорит Александр Андриянов, руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары.
За все время работы Фестиваля болельщиков презентационный стенд посетили около 10 тысяч человек. Здесь можно воспользоваться интерактивной картой на русском, английском или испанском языках. На видеостене транслируются презентационные ролики о достопримечательностях Самары.
Больше всего туристов интересуют прогулки по Волге, посещение бункера Сталина и музейного комплекса «Самара Космическая». Самые активные туристы среди иностранцев – костариканцы и австралийцы. Пик посещений стенда пришелся на день открытия, 14 июня, 17 июня – день игры Коста-Рики и Сербии в Самаре, и 19 июня, когда свой второй матч провела сборная России. Его транслировали на экране Фанфеста.
Кроме гостей из-за рубежа, экскурсиями по городу интересуются и наши соотечественники из других регионов России: Сибири, Урала, Центрального Федерального округа. Были гости и из Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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