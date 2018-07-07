Тридцатичетырехлетний самарец стал талисманом сборной Бразилии
7 июля 2018 14:50
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Причина в фото, снятом одним из болельщиков на стадионе «Самара Арена». 2 июля Юрий пришел на матч между сборными Бразилии и Мексики с флагом Бразилии. Южноамериканцев привлек выразительный взгляд русского фаната - "зловещий и загадочный". Фанаты посчитали, что именно он принес победу их сборной.
За несколько дней Юрий стал мегапопулярным в Бразилии: художники выпустили десятки мемов по мотивам знаменитого кадра.
— Флаг я купил давно, в 2011 году. Я тогда был в командировке в Южной Америке. Во французской Гвиане. На каждом чемпионате я переживаю за Бразилию, поддерживаю эту команду, но дистанционно, конечно. А когда бразильцы играли в Самаре, я не мог упустить эту возможность и пришел на матч, — поделился с 63.ru Юрий Торский.
Бразильские фанаты шлют ему мемы, а девушки из Южной Америки признаются в любви.
Бразильские фанаты Юрия выпустили выпечку в виде его головы.
Самарец удостоился такой чести наравне с героем сборной Бразилии Неймаром.
Фото: @tomersavoia
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