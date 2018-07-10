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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Тренерский штаб сборной Швейцарии высоко оценил условия для тренировок и проживания команды в Тольятти

10 июля 2018 16:20
96
И высказал пожелание вернуться в СО.
Тренерский штаб сборной Швейцарии высоко оценил условия, которые были обеспечены для тренировок и проживания команды в Тольятти, и высказал пожелание вернуться в СО.

Стадион «Торпедо» и «Лада-Резорт» могут быть использованы сборной для подготовки к кубковым встречам, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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