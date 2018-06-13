Тренера сборной Испании отправили в отставку за день до старта ЧМ-2018
13 июня 2018 16:11
«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи», — цитирует Рубиалеса Sports.ru.
Накануне мадридский «Реал» объявил о назначении Лопетеги главным тренером команды. Он возглавит клуб сразу по окончании чемпионата мира. Контракт с ним рассчитан на три года. В «Реале» он сменит Зинедина Зидана, который ушел в отставку по окончании сезона.
Лопетеги принял сборную Испании в 2016 году после чемпионата Европы. Под его руководством сборная вышла на чемпионат мира, выиграв девять матчей из десяти в отборочном турнире.
Контракт Лопетеги с испанской федерации футбола был рассчитан до 2020 года — тренер продлил соглашение всего три недели назад. За разрыв соглашения «Реал» должен был заплатить €2 млн.
Ранее Лопетеги работал с молодежными сборными страны. На уровне молодежных команд он выиграл золото чемпионатов Европы для игроков не старше 19 лет в 2011 и 2012 годах, а в 2013 году победил на Евро для игроков не старше 21 года.
«Реал» станет для Лопетеги всего третьей командой на клубном уровне. Ранее он возглавлял испанский «Райо Вальекано» и португальский «Порту». С этими клубами он не завоевал ни одного титула.
Сборная Испании входит в число фаворитов чемпионата мира. На мундиале испанцы стартуют в группе А матчем с Португалией, которая состоится 15 июня в Сочи. 20 июня в Казани сборная встретится с Ираном, 25 июня в Калининграде — с Марокко.
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