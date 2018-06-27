Тренер египетской сборной Эктор Купер ушел в отставку после вылета команды с чемпионата мира по футболу

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По завершении последнего матча группового этапа, в котором египтяне уступили со счетом 1:2 Саудовской Аравии, Купер заявил, что переговоры могут быть прерваны. Еще через два дня Египетская федерация футбола объявила о расставании с тренером.«Мы провели совещание после того, как команда вернулась из России, и исполком EFA принял решение поблагодарить Купера и его тренерский штаб и завершить сотрудничество. Мы высоко ценим работу, проделанную тренером, который впервые за три года вывел Египет в финал Кубка африканских наций и довел до чемпионата мира после 28 лет отсутствия на мировых первенствах», — говорится в заявлении пресс-службы EFA.Купер возглавил сборную Египта в 2015 году. Спустя два года он вывел команду в финал Кубка африканских наций, где египтяне уступили Камеруну.Также он пробился со сборной Египта на чемпионат мира в России, однако в финальной части первенства африканцы выступили неудачно. Египтяне проиграли все три матча — Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).Сборная Египта заняла последнее место в группе и покинула турнир.Фото: Li Ga/Xinhua