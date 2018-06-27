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Тренер египетской сборной Эктор Купер ушел в отставку после вылета команды с чемпионата мира по футболу

27 июня 2018 22:46
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Он стал первым наставником за 28 лет, которому удалось вывести египтян на чемпионат мира.
Как передает РБК, контракт аргентинца с Египетской федерацией футбола был рассчитан до конца чемпионата мира. При этом Купер до начала первенства начал переговоры о продлении соглашения.

По завершении последнего матча группового этапа, в котором египтяне уступили со счетом 1:2 Саудовской Аравии, Купер заявил, что переговоры могут быть прерваны. Еще через два дня Египетская федерация футбола объявила о расставании с тренером.

«Мы провели совещание после того, как команда вернулась из России, и исполком EFA принял решение поблагодарить Купера и его тренерский штаб и завершить сотрудничество. Мы высоко ценим работу, проделанную тренером, который впервые за три года вывел Египет в финал Кубка африканских наций и довел до чемпионата мира после 28 лет отсутствия на мировых первенствах», — говорится в заявлении пресс-службы EFA.

Купер возглавил сборную Египта в 2015 году. Спустя два года он вывел команду в финал Кубка африканских наций, где египтяне уступили Камеруну.

Также он пробился со сборной Египта на чемпионат мира в России, однако в финальной части первенства африканцы выступили неудачно. Египтяне проиграли все три матча — Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).

Сборная Египта заняла последнее место в группе и покинула турнир.


Фото: Li Ga/Xinhua




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