Тренер египетской сборной Эктор Купер ушел в отставку после вылета команды с чемпионата мира по футболу
27 июня 2018 22:46
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По завершении последнего матча группового этапа, в котором египтяне уступили со счетом 1:2 Саудовской Аравии, Купер заявил, что переговоры могут быть прерваны. Еще через два дня Египетская федерация футбола объявила о расставании с тренером.
«Мы провели совещание после того, как команда вернулась из России, и исполком EFA принял решение поблагодарить Купера и его тренерский штаб и завершить сотрудничество. Мы высоко ценим работу, проделанную тренером, который впервые за три года вывел Египет в финал Кубка африканских наций и довел до чемпионата мира после 28 лет отсутствия на мировых первенствах», — говорится в заявлении пресс-службы EFA.
Купер возглавил сборную Египта в 2015 году. Спустя два года он вывел команду в финал Кубка африканских наций, где египтяне уступили Камеруну.
Также он пробился со сборной Египта на чемпионат мира в России, однако в финальной части первенства африканцы выступили неудачно. Египтяне проиграли все три матча — Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).
Сборная Египта заняла последнее место в группе и покинула турнир.
Фото: Li Ga/Xinhua
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