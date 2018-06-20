The Guardian назвала Россию «замечательным местом» для проведения ЧМ

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«Политическая напряженность и другие вопросы к российскому правительству никуда не денутся, но многие люди уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну», — указывает газета.The Guardian отметила хорошие характеристики футбольных мячей Telstar 18, малое количество красных карточек и изменившиеся расстановки многих команд.Также подчеркивается, что в Россию приехало большое количество фанатов из Южной Америки и то, как успешно многие болельщики преодолевают языковой барьер.Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах.