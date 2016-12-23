Тагир Хайбулаев посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена»
23 декабря 2016 13:06
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В четверг, 22 декабря 2016 года, самарский Посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ, Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев побывал на стадионе «Самара Арена», строительство которого уже перешагнуло экватор.
Титулованный дзюдоист стал третьим из Послов города-организатора, кто побывал на стройплощадке. В марте 2016 года стадион посетил Герой России, лётчик-испытатель Олег Кононенко, а в мае будущую «Самара Арену» оценил футболист Александр Анюков.
«Я впервые на строящемся стадионе. Впечатляют масштабы работ. Думаю, наша арена будет одной из лучших. Рад, что сегодня приехал сюда, очень доволен увиденным. С нетерпением ждем, когда «Самара Арена» распахнет свои двери для футболистов и болельщиков, – поделился впечатлениями Тагир Хайбулаев. – Как Посол Самары, я рассказываю о нашем городе и о том, сколько матчей он примет во время Чемпионата мира, людям, с которыми встречаюсь и общаюсь. Знаю очень много желающих приехать к нам в 2018 году, как россиян, так и иностранцев. С детства люблю футбол, но теперь еще пристальнее слежу за этим видом спорта, изучил историю «Крыльев Советов» – команды, за которую мы все болеем. Если раньше для меня дзюдо однозначно занимало первое место, то теперь футбол с ним конкурирует».
Хайбулаеву показали уже готовые остекленные и отапливаемые помещения первого этажа стадиона, он также поднялись на верхний ярус трибуны Д – таким путем будут подниматься на свои места болельщики в 2018 году, сообщает пресс-служба облправительства.
«Хотя я не бывал на стадионах, пока они еще только готовятся к соревнованиям, зато до сих пор хорошо помню то волшебное чувство, которое подарила мне Универсиада-2013. Я бежал заключительный этап эстафеты огня – последние метры по заполненной 45-тысячной “Казань Арене” казались невероятными. Уверен, что футболисты будут чувствовать такую же поддержку болельщиков и любителей спорта на нашем стадионе во время матчей. Сам предвкушаю просмотр игр мирового первенства в Самаре», – рассказал Тагир Хайбулаев.
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