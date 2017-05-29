Тагир Хайбулаев: «Чувствуется приближение большого спортивного праздника - и установка часов обратного отсчета добавляет ответственности».
29 мая 2017 13:46
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«Чувствуется приближение большого спортивного праздника — чемпионатат мира по футболу. И та большая подготовка к мундиалю, которая уже давно и активно ведется, подходит к логическому завершению. Достраивается стадион, город приводится в порядок и вот уже установили часы обратного отсчета. Атмосфера в городе уже такая спортивная, это чувствуется. И установка вот этих часов добавляет ответственности — и перед самарцами, и перед теми, кто сейчас ведет строительство спортивных объектов».
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