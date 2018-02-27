Центры выдачи FAN ID открыты во всех городах проведения ЧМ-2018
27 февраля 2018 15:32
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В июне 2018 года перед стадионами, на которых пройдут матчи ЧМ-2018, будут открыты дополнительные пункты выдачи паспортов болельщиков.
«Болельщики активно подают заявки, как онлайн, через сайт fan-id.ru, так и в центрах выдачи. Пока по количеству заявок лидирует Россия, из нашей страны поступило 110 тысяч заявок. В десятку стран по количеству заявок входит также США, Китай, Мексика, Германия, Аргентина, Колумбия, Бразилия, Перу, Англия. Совокупно подано 200 тысяч заявок. Болельщикам необходимо заранее заказать и получить FAN ID», — сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.
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