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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Свыше 500 поездов дальнего следования планируется назначить для бесплатной перевозки болельщиков ЧМ-2018

3 ноября 2017 09:10
88
Свыше 500 поездов дальнего следования планируется назначить для бесплатной перевозки болельщиков ЧМ-2018 Это почти в 2 раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций-2017.
Это почти в 2 раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций-2017.

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») по заявке АНО «Транспортная дирекция-2018» планирует назначить свыше 500 поездов дальнего следования для бесплатной перевозки болельщиков во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Это почти в 2 раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций-2017.
Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны и электропоезда «Ласточка». Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва. Электропоезда «Ласточка» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород сдвоенными составами (10 вагонов).

Напомним, что матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Ожидается, что самыми востребованными у болельщиков станут перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Самарой. Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).


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Комментарии



ЧМ-2018
3 ноября 2017  09:10
Свыше 500 поездов дальнего следования планируется назначить для бесплатной перевозки болельщиков ЧМ-2018 Это почти в 2 раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций-2017.
Свыше 500 поездов дальнего следования планируется назначить для бесплатной перевозки болельщиков ЧМ-2018
Это почти в 2 раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций-2017. ЧМ-2018
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