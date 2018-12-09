Страны-участницы ЧМ-2018 в Самаре - в лидерах роста интуристов России в 2018
9 декабря 2018 22:11
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Въездной туризм в Россию в 2018 году вырос во многом за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и Европы благодаря Чемпионату мира-2018 по футболу.
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до 62 тысяч, из Мексики на 165% до 61 тысячи, из Сербии на 14% до 48 тысяч, из Колумбии на 270% до 37 тысяч и из Дании на 53% до 23 тысяч.
По данным ТурСтат, Китай и Южная Корея заняли первые два места по абсолютному росту числа въездных туристских поездок в Россию в 2018 году. Число турпоездок из Китая выросло на 170 тысяч по итогам первых 9 месяцев года по сравнению с прошлым годом, а из Южной Кореи - на 85 тысяч поездок больше, чем в 2017 году.
Фото: samara2018.samadm.ru
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9 декабря 2018 22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
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