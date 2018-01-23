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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Стоимость зрительского места на "Самара Арене" составляет 5,7 тыс. евро

23 января 2018 21:51
249
По данным компании
Зрительское место на строящихся российских стадионах дешевле, чем в Европе, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на "Спорт-Инжиниринг", выступающей заказчиком строительства семи стадионов к ЧМ-2018, включая самарский.

По данным компании "Спорт-Инжиниринг", стоимость одного зрительского места на российских стадионах дешевле, чем на недавно построенных европейских аренах.

"Так, на стадионе "Эмирэйтс" в Лондоне этот показатель составляет около €7,3 тыс., на "Френдз Арене" в Стокгольме - €8,4 тыс., во французском Лилле - почти €6,5 тыс. А, например, в Волгограде и Нижнем Новгороде - примерно €5,3 тыс., в Ростове-на-Дону - €5,8 тыс., в Самаре - €5,7 тыс., а в Саранске и Екатеринбурге - около €5 тысяч".

Как говорится в сообщении, в России, в отличие от Европы, стоимость стадионов и, следовательно, каждого зрительского места считается вместе с прилегающей территорией, порой до 20 га, на которой расположены объекты безопасности, различные сервисные и технические сооружения. При этом сами требования к режиму безопасности на наших стадионах по сравнению с прошлым десятилетием многократно выросли. 



Фото:    vk.com
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Комментарии



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23 января 2018  21:51
По данным компании
Стоимость зрительского места на "Самара Арене" составляет 5,7 тыс. евро
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