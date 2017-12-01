Стоимость подготовки ЧМ-2018 в России оценивается в $13,2 млрд

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«Мы не согласны. Здесь линейные подсчеты не верны, и это, наверное, скорее примитивизация самой темы и возможных эффектов», — сказал Песков.Он также обратил внимание на то, что похожие «попытки линейно считать, складывать в столбик» были во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. По его словам, в таких случаях «неприменима такая практика».Песков также напомнил, что пессимистические прогнозы звучали в отношении олимпийского наследия.«Но вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия и что президент Путин лично этим занимался?» — отметил Песков.По его словам, это дает основания для оптимизма в отношении судьбы наследия мундиаля. «И экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся», — резюмировал Песков.О том, что чемпионат мира по футболу даст экономике лишь краткосрочный импульс, но в целом принесет одни расходы, заявили опрошенные РБК экономисты.​Общая стоимость подготовки к чемпионату мира в России оценивается в $13,2 млрд, он станет самым дорогим чемпионатом мира по футболу. ​Эксперты указали, что чаще всего даже краткосрочный эффект от крупных международных соревнований оказывается мал: увеличение числа рабочих мест и расширение сектора услуг, связанные с потоком зрителей-туристов, — временные эффекты, которые сходят на нет сразу после окончания турнира.Деловая активность в городах проведения матчей повышается, как правило, за счет временного перераспределения ресурсов из других городов или сфер деятельности, а увеличение расходов населения на время проведения матчей (на посещение спортбаров, просмотр матчей во время домашних посиделок с друзьями и т.п.) будет компенсировано их сокращением в последующие месяцы, считают эксперты.Кроме того, не известно число иностранцев, которые приедут на матчи ЧМ в России, и суммы, которые они потратят во время поездки. ​Минэкономразвития оценивало общее количество посещений матчей и фан-зон за время турнира в 10,75 млн.При этом российские власти своих оценок от проведения ЧМ-2018 не называли. ​Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин говорил в октябре 2015 года, что долгосрочный экономический эффект оценить затруднительно, главное — это имиджевые последствия.Минэкономразвития в своем социально-экономическом прогнозе на 2018–2020 годы, одобренном в октябре, также не приводит оценок влияния чемпионата мира на экономику. На запрос РБК ведомство не ответило.