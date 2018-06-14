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Стартовый матч на ЧМ-2018 закончился со счетом 5:0 в пользу россиян

14 июня 2018 23:17
Матч был единственным в первый день чемпионата, и пока сборная России вышла на первое место в группе А.
Как передает РБК, матч был единственным в первый день чемпионата, и пока сборная России вышла на первое место в группе А.

В первые минуты у сборной России было большое преимущество — до десятой минуты игра шла только на половине поля Саудовской Аравии. Стартовый натиск привел к голу на 12-й минуте. Очередной угловой закончился навесом Александра Головина в центр штрафной, и Юрий Газинский замкнул эту передачу.

Спустя 10 минут сборная России потеряла одного из основных игроков полузащиты — травму получил Алан Дзагоев. В контратаке он совершил рывок и тут же упал на газон. Врачи сборной России сразу показали, что Дзагоев надорвал заднюю поверхность бедра и продолжать матч не может. Пока неизвестно, на какой срок выбыл полузащитник, однако, как правило, такая травма требует нескольких недель лечения.

Вместо Дзагоева на поле вышел Денис Черышев, полузащитник «Вильярреала». Эта замена сбила темп матча, и в течение 20 минут игра была равной. К концу тайма россиянам удалось вернуть инициативу и забить второй гол. Головин успел к передаче на правый фланг и сделал пас вдоль линии штрафной на Романа Зобнина, а спартакоцвец продолжил передачу на Черышева. Тот на замахе уложил двух соперников и отправил мяч в ворота над руками вратаря саудовцев Абдуллаха Аль-Майюфа.

Во втором тайме команды допускали очень много ошибок, и острых моментов не возникало ни у ворот Игоря Акинфеева, ни у ворот Аль-Майюфа. Третий гол был забит только после того, как на поле появился свежий форвард сборной России Артем Дзюба. Он вышел на поле на 70-й минуте, а на 71-й уже сделал счет 3:0. После навеса Головина Дзюба выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку.

Еще два гола сборная России забила в добавленное время. Сначала Денис Черышев отличился на 92-й минуте: Дзюба сбросил на него мяч на линии штрафной, и Черышев внешней стороной стопы отправил его в сетку. А на последних секундах со штрафного забил Александр Головин.

Сборная России всего второй раз в истории крупно победила в матче чемпионата мира. Предыдущая игра, закончившаяся с крупным счетом, состоялась на ЧМ-1994, когда россияне разгромили Камерун 6:1.

Матч между Россией и Саудовской Аравией стал первым на чемпионате мира. В первый день мундиаля был запланирован только один матч — групповой этап продолжится в пятницу, 15 июня. В этот день пройдет второй матч в группе А, где выступает сборная России, — в Екатеринбурге сыграют сборные Уругвая и Египта.

Сборная России в следующем матче ЧМ-2018 сыграет против Египта. Этот матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00. На поле сможет выйти сильнейший нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, который уже восстановился после травмы. Сборная Саудовской Аравии во втором туре 20 июня сыграет в Ростове-на-Дону против Уругвая.

Для выхода из группы надо занять одно из двух первых мест в группе, и пока сборная России за всю историю этого сделать не смогла. Команда дебютировала на мировых первенства в 1994 году, заняла на том чемпионате третье место в группе и не смогла пройти дальше. В следующий раз сборная России вышла на чемпионат мира в 2002 году и тогда также заняла третье место в группе. На предыдущем первенстве, в 2014 году, россияне снова стали третьими на групповом этапе и вылетели с турнира после первого же этапа.

Сборная Саудовской Аравии участвует в чемпионате мира в пятый раз в своей истории. Команда дебютировала на мировых первенствах в 1994-м, как и сборная России, и тогда же добилась лучшего результата в своей истории — команда вышла в 1/8 финала. В последнем туре группового этапа ЧМ-1994 саудовцы обыграли сборную Бельгии со счетом 1:0, и этот результат не позволил пройти дальше россиянам, которые не вошли в число лучших третьих команд первого раунда. Сборная Саудовской Аравии выходила на чемпионат мира еще трижды подряд и ни разу не преодолевала групповой этап.

Перед первым матчем чемпионата мира состоялась церемония открытия, в которой приняли участие британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина. Кубок мира — трофей, который получат победители первенства, — представили бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс и российская модель Наталья Водянова.


Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru












 
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Комментарии



ЧМ-2018
14 июня 2018  23:17
Матч был единственным в первый день чемпионата, и пока сборная России вышла на первое место в группе А.
Стартовый матч на ЧМ-2018 закончился со счетом 5:0 в пользу россиян
 Матч был единственным в первый день чемпионата, и пока сборная России вышла на первое место в группе А.   ЧМ-2018
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