Стартовал набор временного персонала для помощи болельщикам ЧМ-2018 на ЖД вокзалах

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Временный персонал будет оказывать помощь болельщикам на 19 железнодорожных вокзалах в 11 городах-организаторах чемпионата: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде,, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде. Набор будет производиться на более, чем 900 различных вакансий. Весь штат будет обеспечен комплектом форменной одежды и бесплатным питанием во время дежурств.Привлекаемые сотрудники должны хорошо владеть одним из международных языков: английским, немецким, французским или испанским. Заявки будут приниматься до 30 марта 2018 года, после которого состоится первичный отбор и дальнейшее обучение сотрудников.Стать частью команды организаторов чемпионата мира по футболу 2018, может любой гражданин России старше 18 лет. Заявки принимаются на сайте: https://staff.transport2018.com/, сообщает пресс-служба АНО «Транспортная дирекция-2018».