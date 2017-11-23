Стадионы ЧМ-2018 могут перейти в собственность регионов с 2019 года
23 ноября 2017 12:41
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Стадионы, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года, скорее всего, перейдут в собственность регионов России с 1 января 2019 года, пишет "ФедералПресс".
Как заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, каждому стадиону будет оказано полное содействие в организации системы управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий президента РФС.
«Стадионы по наследию будут переданы субъектам Российской Федерации, скорее всего, с 1 января 2019 года. Мы окажем полное содействие в организации системы управления, в концепции управления каждого стадиона, чтобы арены заполнялись и правильно управлялись», — добавил Виталий Мутко.
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