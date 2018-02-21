Стадион "Самара-Арена" будет в финальной стадии готовности через три недели
21 февраля 2018 14:27
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"Все ключевые проблемные вопросы на "Самаре-Арене" решены. Стадион в завершающей стадии строительства. Через три недели он должен быть в финальной стадии готовности", - сказал он, подтвердив, что первый тестовый матч на арене запланирован ориентировочно на 28 апреля.
Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников сообщил Мутко, что работы по благоустройству территории проведены на 40%: "Плитка вокруг стадиона уложена в полном объеме. Все работы идут в графике, работы по благоустройству сделаны на 40%, риски отсутствуют. Что касается газона, то дренаж готов".
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Производственно-строительного объединения (ПСО) "Казань" (генеральный подрядчик строительства стадиона), в завершающую стадию перешли работы по устройству кровли стадиона, которая состоит из металлического и светопрозрачного материалов. Сейчас поверхность купола покрыта на 74%.
Также на стадионе практически завершены работы по внутренней черновой отделке помещений, в частности стяжка и штукатурные работы. По графику идет чистовая отделка, она выполнена на 70%. В финальную стадию перешли работы по устройству внутренних инженерных сетей: на 90% выполнены работы по водоснабжению и водоотведению, на 89% - по электроснабжению и заземлению, на 72% - по внутренним слаботочным сетям.
Планировалось, что первая тестовая встреча на "Самара-Арене" пройдет 7 апреля, однако на днях сроки были перенесены на конец апреля. В то же время в пресс-службе ПСО "Казань" сообщили ТАСС, что сроки сдачи объекта не изменились - арена будет сдана до 1 апреля.
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