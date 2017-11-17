Специальная комиссия Совета Федерации проинспектировала ход строительства стадиона «Самара Арена»

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Гостям рассказали, что раскружаливание - демонтаж временных опор поддерживающих купол «Самара Арены» - практически завершено. На 70 процентов выполнена покраска металлоконструкций купола, на 50 - фасада спортобъекта. До конца ноября будет смонтирован козырек над будущим полем. Впереди ответственный этап: укладку поля нужно сделать до Нового Года.Необходимо установить сиденья и освещение, смонтировать информационные табло. И завершить общее благоустройство. На этапе приемки стадиона члены совфеда пообещали оказать поддержку.Андрей Кутепов, председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в РФ ЧМ по футболу:«Федеральные силы будут привлечены для активизации работ, они продолжаются, думаю, что в ближайшее время мы увидим сооружение, которое примет гостей»."А стадион без опор смотрится непривычно легко и воздушно", - отметил Дмитрий Азаров.