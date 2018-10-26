Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории

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Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России."Прозвучал довольно подробный отчет. Колин Смит (директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий - прим. ТАСС) представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер. В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом", - сказал Сорокин по телефону."По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества", - добавил он.Победителем чемпионата мира стала команда Франции, победившая в финале сборную Хорватии со счетом 4:2. Сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала турнира, где уступила хорватам в серии пенальти.