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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории

26 октября 2018 22:43
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Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории. Об этом ТАСС сообщил член совета ФИФА Алексей Сорокин после окончания заседания руководящего состава организации, которое прошло в пятницу в Руанде.

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

"Прозвучал довольно подробный отчет. Колин Смит (директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий - прим. ТАСС) представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер. В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом", - сказал Сорокин по телефону.

"По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества", - добавил он.

Победителем чемпионата мира стала команда Франции, победившая в финале сборную Хорватии со счетом 4:2. Сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала турнира, где уступила хорватам в серии пенальти.
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