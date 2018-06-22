Солисты большого театра поделились впечатлениями после выступления на Фанфесте
22 июня 2018 21:51
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Видео здесь.
Фото: Самара-2018
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