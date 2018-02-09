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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сколько стоит любовь к футболу

9 февраля 2018 21:53
250
В какую сумму обойдется самое экономное и самое безумное посещение чемпионата мира в России, сообщает sport.mail.ru.




 
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Комментарии



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