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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сформирован окончательный список сборных, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию

16 ноября 2017 09:44
66
Сформирован окончательный список сборных, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию В него вошли 32 команды.
В него вошли 32 команды.

Сборная Перу обыграла Новую Зеландию и стала последней командой, завоевавшей путевку на чемпионат мира по футболу-2018 в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Ответный стыковой матч прошел в ночь на четверг, 16 ноября, в Лиме и завершился со счетом 2:0.

Таким образом, Перу стала пятой командой от Южной Америки, квалифицировавшейся на ЧМ, ранее этого добились сборные Бразилии, Колумбии, Уругвая и Аргентины.
Всего на чемпионате мира сыграют 32 команды. Помимо вышеуказанных на турнире сыграют команды России, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Дании, Швеции, Хорватии, Швейцарии, Нигерии, Коста-Рики, Египта, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса и Австралии.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.


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Комментарии



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