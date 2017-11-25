Съемочная группа вещающего на всю планету китайского телеканала PP Sports приехала в Самару
25 ноября 2017 11:22
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Съемочная группа вещающего на всю планету китайского телеканала PP Sports приехала в Самару. Об этом сообщается в твиттере SMR2018. Пункты 1 - интервью с вице-губернатором Александром Фетисовым и 2 - Самара Арена сделаны. Сегодня, 25 ноября, состоятся съемки в "Крыльях Советов" и городские съёмки.
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