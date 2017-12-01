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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сегодня станет известно, какие сборные сыграют в Самаре на групповом этапе ЧМ-2018

1 декабря 2017 14:51
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Церемония Финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России состоится в Государственном Кремлевском Дворце. Торжественные мероприятия посетит официальная делегация Самарской области во главе с врио губернатора Дмитрием Азаровым.
«Самара-городок» прозвучала в медиацентре Финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Исполнили знаменитую песню для международных СМИ Послы города-организатора Сергей Войтенко, Олег Кононенко, Евгений Савин и Тагир Хайбулаев при поддержке Суперболельщика Самары Елизаветы Левановой и Официального талисмана турнира – волка Забиваки.

Сегодня, 1 декабря, станет известно, какие сборные сыграют в Самаре на групповом этапе Чемпионата мира и какие потенциально смогут приехать в город- организатор для участия в матчах стадии плей-офф. Церемония Финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России состоится в Государственном Кремлевском Дворце. Торжественные мероприятия посетит официальная делегация Самарской области во главе с врио губернатора Дмитрием Азаровым.

Накануне, 30 ноября, в Медиацентре прошла презентация городов-организаторов турнира с участием Послов и официальных лиц. Самару на этом мероприятии представляли врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и Послы города-организатора.

Активное и дружное представление Самары привлекло внимание как федеральных, так и зарубежных СМИ – интервью Послов вышли, в том числе, в эфирах Первого канала, НТВ и Russia Today. Отдельных аплодисментов заслужило исполнение знаменитой песни «Ах, Самара-городок» под аккомпанемент чемпиона мира по баяну Сергея Войтенко, которое проходило у стойки, оформление которой сочетало в себе презентацию космической истории региона, символику ПФК «Крылья Советов» и видеоролики с воздушными съемками Самары.

«Мы относимся к Финальной жеребьевке с волнением – в Чемпионате примут участие сильнейшие команды мира. Сегодня мы не только узнаем, кто сыграет на нашем стадионе, результаты жеребьевки помогут нам организовать нашу подготовку на финальных этапах так, чтобы все участники и гости чувствовали себя в Самаре комфортно. Мелочей нет – все важно, и языковая среда, и гастрономические предпочтения, и особенности культуры. Наша команда на презентации городов-организаторов наиболее многочисленная и вызывает большой интерес. Наш стенд один из наиболее посещаемых. Мы представляем технические новинки – дополненную реальность, интерактивную карту Самары. Но главное – это искренность и любовь к Самаре наших Послов. Если из нас составить футбольную команду, обыграть нас будет непросто», – сказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

«Чемпионат мира по футболу откроет перед Самарой новые возможности. Дает шанс рассказать о себе, представить свой потенциал, проявить гостеприимство и готовность принимать туристов. Я ещё не знаю человека, которого бы оставила равнодушным природа нашего края, Волга, Самарская лука, прекрасная самарская набережная. Мы будем рады принять в Самаре болельщиков из других стран мира и поделиться с ними тем, что сами так любим – свои городом!», – сказал Сергей Войтенко.

«2018 год будет для меня полон важных событий, главными из которых станут Чемпионат мира по футболу и моя четвёртая экспедиция на МКС. Надеюсь, что мой график подготовки к полету позволит посетить все матчи ЧМ-2018 в Самаре. Для меня это действительно важно. Очень хочется увидеть своими глазами, как лучшие команды мира выйдут на поле “Самара Арены”. Через несколько часов мы узнаем, кто это будет. Надеюсь, нам повезёт, и мы увидим на поле нашего нового стадиона яркий и результативный футбол», – поделился своим
предвкушением результатов Жеребьевки и всего 2018 года Олег Кононенко. Сегодня Самара будет представлена как в медиацентре, так и в зоне коммерческого дисплея Финальной жеребьевки ЧМ-2018, где выставлена часть экспозиции МВЦ «Самара Космическая» «Космос не игрушки!», сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



ЧМ-2018
1 декабря 2017  16:02
Церемония пройдет 1 декабря в 18.00 по московскому времени.
1 декабря на церемонию жеребьевки ЧМ-2018 в Москву приедут Лотар Маттеус, Пеле, Роналдо и Роналдиньо
Церемония пройдет 1 декабря в 18.00 по московскому времени.  ЧМ-2018
53
1 декабря 2017  14:51
Церемония Финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России состоится в Государственном Кремлевском Дворце. Торжественные мероприятия посетит официальная делегация Самарской области во главе с врио губернатора Дмитрием Азаровым.
Сегодня станет известно, какие сборные сыграют в Самаре на групповом этапе ЧМ-2018
Церемония Финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России состоится в Государственном Кремлевском Дворце. Торжественные мероприятия... ЧМ-2018
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1 декабря 2017  14:35
В целом это убыточный проект, говорят эксперты.
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