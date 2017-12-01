Сборные восьми стран сыграют в Самаре на ЧМ-2018

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Самарскую область на мероприятии представляла делегация во главе с врио губернатора Самарской областиВ нее вошли врио вице-губернатораи все семь Послов Самары, города-организатора ЧМ-2018: герой РФ, лётчик-космонавт РФ, музыкант, чемпион мира по баянукомментатор и ведущий Матч ТВ, олимпийский чемпионв, паралимпийская чемпионка, капитан сборной команды Россииа, футболист32 команды-участницы Чемпионата собрались в Государственном Кремлевском дворце, чтобы узнать своих соперников по групповому раунду ЧМ-2018.Команды были разделены на четыре корзины согласно Мировому рейтингу FIFA/Coca-Cola. В первую корзину попали семь лучших сборных, а также сборная страны-организатора Чемпионата мира FIFA 2018 России.Шары из корзин вынимали по порядку: начиная с первой корзины и заканчивая четвертой. К следующей корзине переходили только после того, как по группам распределены все команды из предыдущей. Согласно стандартной процедуре, сначала доставали шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывала порядковый номер команды в соответствующей группе.В роли ассистентов ведущего жеребьевки Гари Линекера, которому помогала Мария Комадная, на сцену Государственного Кремлевского дворца вышли легендарные футболисты Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан.17 июняКоста-Рика - Сербия,21 июняДания - Австралия25 июняУругвай - Россия28 июняСенегал - Колумбия., врио губернатора Самарской области:«Сегодня замечательный праздник. И праздник не только в Москве, а во всех городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу. Я всех поздравляю с результатами жеребьевки. В нашу группу попали команды, которые, я уверен, покажут честную, бескомпромиссную игру. Это достойные соперники, которые по силам сборной России. ‪25 июня‬ в 17 часов на стадионе "Самара Арена" Россия сыграет со сборной Уругвая - командой, которая славится своей игрой на протяжении многих десятилетий. Конечно, мы будем рады всем, кто приедет в Самару. Уверен, что игры Чемпионата привлекут внимание всех любителей футбола, всех любителей спорта, которых в нашем регионе большинство. Теперь мы должны подготовиться к этому событию. Это не только усилия строителей, чиновников, волонтеров, но и всех жителей Самарской области, которые сделают все возможное для того, чтобы Чемпионат мира в нашем городе стал настоящим праздником. Чтобы каждый турист, каждый любитель футбола - неважно, откуда он приедет - получил удовольствие от посещения Самарской области и навсегда влюбился в наш Самарский край», сообщает пресс-служба облправительства.