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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сборные восьми стран сыграют в Самаре на ЧМ-2018

1 декабря 2017 21:23
466
Это определилось сегодня, 1 декабря, в ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018.
Сегодня, 1 декабря, в Москве состоялась Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Самарскую область на мероприятии представляла делегация во главе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В нее вошли врио вице-губернатора Александр Фетисов и все семь Послов Самары, города-организатора ЧМ-2018: герой РФ, лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко, музыкант, чемпион мира по баяну Сергей Войтенко, комментатор и ведущий Матч ТВ Евгений Савин, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев, паралимпийская чемпионка Николь Родомакина, капитан сборной команды России Анастасия Мыскина, футболист Александр Анюков.

32 команды-участницы Чемпионата собрались в Государственном Кремлевском дворце, чтобы узнать своих соперников по групповому раунду ЧМ-2018.

Команды были разделены на четыре корзины согласно Мировому рейтингу FIFA/Coca-Cola. В первую корзину попали семь лучших сборных, а также сборная страны-организатора Чемпионата мира FIFA 2018 России.

Шары из корзин вынимали по порядку: начиная с первой корзины и заканчивая четвертой. К следующей корзине переходили только после того, как по группам распределены все команды из предыдущей. Согласно стандартной процедуре, сначала доставали шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывала порядковый номер команды в соответствующей группе.

В роли ассистентов ведущего жеребьевки Гари Линекера, которому помогала Мария Комадная, на сцену Государственного Кремлевского дворца вышли легендарные футболисты Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан.

В итоге на стадионе «Самара Арена» сыграют:

17 июня
Коста-Рика - Сербия,

21 июня  
Дания - Австралия

25 июня
Уругвай - Россия

28 июня 
Сенегал - Колумбия.

Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:

«Сегодня замечательный праздник. И праздник не только в Москве, а во всех городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу. Я всех поздравляю с результатами жеребьевки. В нашу группу попали команды, которые, я уверен, покажут честную, бескомпромиссную игру. Это достойные соперники, которые по силам сборной России. ‪25 июня‬ в 17 часов на стадионе "Самара Арена" Россия сыграет со сборной Уругвая - командой, которая славится своей игрой на протяжении многих десятилетий. Конечно, мы будем рады всем, кто приедет в Самару. Уверен, что игры Чемпионата привлекут внимание всех любителей футбола, всех любителей спорта, которых в нашем регионе большинство. Теперь мы должны подготовиться к этому событию. Это не только усилия строителей, чиновников, волонтеров, но и всех жителей Самарской области, которые сделают все возможное для того, чтобы Чемпионат мира в нашем городе стал настоящим праздником. Чтобы каждый турист, каждый любитель футбола - неважно, откуда он приедет - получил удовольствие от посещения Самарской области и навсегда влюбился в наш Самарский край», сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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1 декабря 2017  22:57
У россиян есть шанс показать себя на матче с Саудовской Аравией — одной из самых слабых команд на ЧМ-2018.
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151
1 декабря 2017  21:23
Это определилось сегодня, 1 декабря, в ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018.
Сборные восьми стран сыграют в Самаре на ЧМ-2018
Это определилось сегодня, 1 декабря, в ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018.   ЧМ-2018
466
1 декабря 2017  20:23
Третья и четвертая команды, которые сыграют с РФ в одной группе, станут известны позднее.
Дмитрий Азаров: "Свой лучший матч в группе сборная России проведёт в Самаре 25 июня 2018 года с Уругваем!"
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