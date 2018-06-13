Сборной Испании во время ЧМ-2018 будет руководить бывший капитан команды Фернандо Йерро
13 июня 2018 19:00
Ранее Йерро занимал в сборной пост спортивного директора. Для него тренерская работа станет всего второй в карьере — ранее в 2016-2017 годах он руководил «Овьедо». Кроме того, он был помощником Карло Анчелотти в бытность того тренером «Реала».
Йерро выступал за сборную Испании с 1989 по 2012 год. В составе сборной он дважды выходил в четвертьфиналы чемпионатов мира и Европы.
По окончании карьеры игрока Йерро занимал руководящие посты в федерации футбола Испании, а также в «Малаге».
В сборной Испании он сменил Хулена Лопетеги, который был уволен за день до старта чемпионата мира. Три недели назад Лопетеги продлил контракт со сборной Испании до 2020 года, однако 12 июня «Реал» объявил о том, что после ЧМ-2018 Лопетеги возглавит этот клуб. После этого Федерация футбола Испании приняла решение разорвать соглашение с Лопетеги немедленно. Об увольнении тренера было объявлено на пресс-конференции утром 13 июня.
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По окончании карьеры игрока Йерро занимал руководящие посты в федерации футбола Испании, а также в «Малаге». ЧМ-2018
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