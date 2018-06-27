Сборная Сенегала прилетела в Самару на матч с Колумбией
27 июня 2018 14:32
112
Африканцы заселились в отель «Lotte Hotel», где ранее жили сборные Уругвая, Коста-Рики и Дании.
После двух туров Сенегал идет на втором месте в группе H с четырьмя очками в активе, у Колумбии на один балл меньше. Лидирует Япония, у которой тоже четыре очка, но азиатский коллектив опережает Сенегал по дополнительным показателям. Замыкает таблицу поляки, у которых очков в активе нет.
Матч между сборными Колумбии и Сенегала пройдет 28 июня и начнется в 17:00 (мск), передает news.sportbox.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
27 июня 2018 14:32
Африканцы заселились в отель «Lotte Hotel», где ранее жили сборные Уругвая, Коста-Рики и Дании. ЧМ-2018
111
27 июня 2018 12:45
Первые поединки плей-офф будут сыграны уже 30 июня. ЧМ-2018
177
27 июня 2018 12:20
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. ЧМ-2018
207
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7280
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7810
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7631
Спорт в регионе
27 июня 2018 12:37
Наша команда заняла 3 место! Спорт в регионе
120
26 июня 2018 20:45
Спорт в регионе
1531
26 июня 2018 17:11
В ходе турнира состоялся обмен контактами, что является важной составляющей в развитии взаимодействия между двумя странами. Спорт в регионе
347
26 июня 2018 12:20
Новый сезон РФПЛ стартует 29 июля. Спорт в регионе
388
25 июня 2018 16:58
Спорт в регионе
729
25 июня 2018 13:37
Эти деньги необходимо футбольному клубу для того, чтобы закрепиться в Премьер-Лиге. Спорт в регионе
332
25 июня 2018 11:18
Следующий матч на сборе в Сербии "Крылья" проведут 27 июня. Спорт в регионе
326
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1681
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
602
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
682
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
158
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
108
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
114
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
987
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2307
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
99
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
493
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
778
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
946
Мероприятия