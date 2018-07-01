Сборная России в воскресенье, 1 июля, сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против Испании

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Также главный тренер российской команды Станислав Черчесов заявил, что разобрал игру соперника. «Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому», — сказал Черчесов.Полузащитник сборной России Александр Ерохин сказал, что шансы команд равны. «Это футбол, футбольное поле, плей-офф — шансы абсолютно равны. Мы с ними встречались не так давно в товарищеском матче. Готовимся с уверенностью в собственных силах. <…> Изучаем сильные стороны соперника, которых достаточно много, но есть и то, на чем мы можем сыграть. Будем выходить на этот матч без боязни, без страха», — цитирует Ерохина официальный сайт РФС.Артем Дзюба призвал не обращать внимание на ошибки, которые допустила испанская оборона в матчах группового турнира. «Они остаются топом, защита «Реала» и «Барселоны» уже говорит о многом. То, что было в группе, осталось в группе. В плей-офф нет права на ошибку, уверен, что Испания будет более сконцентрирована, агрессивна. Мы в любом случае будем искать слабые стороны у них. Знаем, что нам нужно делать. Нужно запастись терпением и стараться искать свои шансы. Моменты нужно использовать на 100%. Быть единым целым и проделать огромную работу. В этом наш ключ успеха. В любом случае Испания — фаворит», — сказал Дзюба.Сборная России сыграет против испанцев 1 июля на стадионе в «Лужниках». Матч начнется в 17:00 по московскому времени.Российская команда вышла в плей-офф чемпионата мира впервые в своей истории. Ранее команда трижды участвовала в мировых первенствах, но каждый раз занимала третье место в группе.На ЧМ-2018 россияне выиграли у сборных Саудовской Аравии и Египта с общим счетом 8:1. В третьем матче в группе команда Станислава Черчесова уступила уругвайцам со счетом 0:3 и опустилась на второе место. Уругвай выиграл группу и 30 июня сыграет против Португалии в 1/8 финала.