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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сборная России: "Мы это сделали для вас!!"‏

1 июля 2018 21:15
802
"Друзья!!! Мы это сделали для нашей страны! Мы это сделали для вас!! Спасибо вам за поддержку!!!" - передает  Сборная России в Твиттере.
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