Сборная Германии потеряла титул чемпиона мира по футболу

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Для гарантированного выхода из группы немцам необходимо было выигрывать у Южной Кореи с преимуществом в два мяча — в этом случае они не зависели от результата встречи между сборными Швеции и Мексики. По сравнению с предыдущим матчем Йоахим Лёв сделал несколько замен — с первых минут вышли в том числе и игроки атаки Леон Горецка и Месут Озил, которые со шведами оставались в запасе.В первом тайме у сборной Германии было огромное преимущество во владении мячом (71% против 29%), но создать опасных моментов у ворот Чо Хён У они не смогли. Корейцы же могли открыть счет дважды. Сначала после штрафного Мануэль Нойер выронил мяч перед собой, и Сон Хын Мин едва не сыграл на добивании, а затем тот же игрок «Тоттенхэма» промахнулся по воротам с близкого расстояния.Во втором тайме преимущество сборной Германии было еще более существенным, однако корейцы удачно играли на контратаках. Лёв сделал три замены, но они оказались ни слишком удачными — Марио Гомес, Томас Мюллер и Юлиан Брандт усилили игру, однако моментов у ворот сборной Кореи по-прежнему почти не было.Корейцы играли на контратаках, и эта тактика принесла им успех. На третьей добавленной минуте Ким Ён Гвон открыл счет после углового. Арбитр встречи Марк Гейгер сначала отменил взятие ворот из-за офсайда, но после просмотра видеоповтора указал на центр.Еще через три минуты немецкий вратарь Мануэль Нойер ушел на чужую половину поля спасать положение, но корейцы перехватили мяч — и Сон Хын Мин забил в ворота Германии второй гол.Сборная Германии вылетела с чемпионата мира после группового этапа впервые в своей истории. В 1938 году немцы проиграли на чемпионате мира в первом раунде, однако тогда формула розыгрыша не предполагала группового этапа. Чемпионаты мира 1930 и 1950 года сборная Германии пропустила, а на всех остальных турнирах как минимум выходила в первый раунд плей-офф.На первой строчке в группе F расположились шведы, которые в параллельном матче выиграли у Мексики со счетом 3:0. Мексика, несмотря на поражение, заняла второе место.Победители этой группы в 1/8 финала сыграют против команд из группы E, в которой выступают сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Коста-Рики. В этой группе костариканцы потеряли шансы на выход в плей-офф, остальные же могут пройти дальше. Матчи Бразилия — Сербия и Коста-Рика — Швейцария начнутся в 21.00 по московскому времени.Фото: Globallookpress.com