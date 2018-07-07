Сборная Англии обыграла Швецию - 2:0 и вышла в полуфинал ЧМ-2018

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Счет в матче был открыт на 30 минуте. Эшли Янг подал с углового, и Гарри Магуайр нанес удар головой в левый угол ворот.На последней минуте первого тайма англичане могли удвоить преимущество — после дальнего заброса Рахим Стерлинг выскочил один на один с воротами, но не сумел переиграть Ольсена.А на 59-й минуте затяжная атака удалась Англии. Пара ударов была блокирована, в итоге мяч был подан из-за пределов штрафной на линию вратарской, где Деле Алли опередил защитников и головой вонзил мяч в сетку ворот.В концовке матча на поле стало больше борьбы и фолов, но «размочить» счет шведам так и не удалось.Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболуВ полуфинале сборная Англии сыграет с победителем встречи между командами Хорватии и России, которая в 21:00 мск стартует в Сочи.Полуфинальный матч пройдет 11 июля в столичных «Лужниках».