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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Самарскую площадку Фестиваля болельщиков FIFA посетил консул Коста-Рики

17 июня 2018 20:53
Консул сообщил, что сейчас в Самаре находятся примерно четыре тысячи его соотечественников. По его словам, костариканцы отлично проводят время, наслаждаются праздником футбола.
В воскресенье, 17 июня, на стадионе «Самара Арена» состоялся матч сборных Коста-Рики и Сербии. Им открылся самарский игровой цикл ЧМ-2018.

Площадку Фестиваля болельщиков посетил консул Республики Коста-Рика Давид Альфаро Мата. Вместе с тысячами фанатов футбола, собравшихся на площади имени Куйбышева, он смотрел трансляцию матча на гигантском экране. В перерыве между таймами консул пообщался с журналистами.

- Замечательно провожу время в Самаре. Мне нравится этот город – очень красивый, очень чистый, все отлично устроено и продумано, - сказал господин Мата. - Площадка Фестиваля болельщиков тоже очень красивая, здесь приятно находиться. Изображение на экране – превосходного качества.

Консул сообщил, что сейчас в Самаре находятся примерно четыре тысячи его соотечественников. По его словам, костариканцы отлично проводят время, наслаждаются праздником футбола, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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