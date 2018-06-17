Самарскую площадку Фестиваля болельщиков FIFA посетил консул Коста-Рики

Площадку Фестиваля болельщиков посетил консул Республики Коста-Рика. Вместе с тысячами фанатов футбола, собравшихся на площади имени Куйбышева, он смотрел трансляцию матча на гигантском экране. В перерыве между таймами консул пообщался с журналистами.- Замечательно провожу время в Самаре. Мне нравится этот город – очень красивый, очень чистый, все отлично устроено и продумано, - сказал господин Мата. - Площадка Фестиваля болельщиков тоже очень красивая, здесь приятно находиться. Изображение на экране – превосходного качества.Консул сообщил, что сейчас в Самаре находятся примерно четыре тысячи его соотечественников. По его словам, костариканцы отлично проводят время, наслаждаются праздником футбола, сообщает пресс-служба облправительства.