Самарский Фестиваль болельщиков FIFA вошел в топ-5 лучших фан-зон ЧМ-2018
26 июня 2018 14:27
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Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.
Самара с фан-зоной на площади Куйбышева заняла 4 место.
На 2 месте - Санкт-Петербург с фан-зоной на Конюшенной площади.
Москва с фан-зоной болельщиков ЧМ-2018 у МГУ на Воробьевых горах заняла 1 место.
На 3 месте Нижний-Новгород.
На 5-6 месте - Екатеринбург с фан-зоной в ЦПКиО и Сочи с фан-зоной в Южном моле Морского порта.
На 7 месте - Волгоград с фан-зоной на Набережной 62-й армии.
На 8-10 месте - Казань с фан-зоной у центра семьи "Казан", Калининград с фан-зоной на Центральной площади и Ростов-на-Дону с фан-зоной на Театральной площади.
По данным FIFA, более 2,5 миллионов болельщиков посетили фан-зоны FIFA Fan Fest в городах ЧМ-2018 за первую неделю чемпионата.
В официальных фан-зонах ЧМ-2018 болельщики не только смотрят матчи Мундиаля в прямом эфире, но и бесплатно слушают выступления популярных музыкальных исполнителей, групп и DJ на открытом воздухе.
10 городов ЧМ-2018 с лучшими фан-зонами FIFA Fan Fest:
1. Москва: 19% голосов
2. Санкт-Петербург: 17%
3. Нижний Новгород: 10%
4. Самара: 10%
5. Екатеринбург: 9%
6. Сочи: 9%
7. Волгоград: 7%
8. Казань: 6%
9. Калининград: 6%
10. Ростов-на-Дону: 6%
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