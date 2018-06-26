Самарский Фестиваль болельщиков FIFA вошел в топ-5 лучших фан-зон ЧМ-2018

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Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.Самара с фан-зоной на площади Куйбышева заняла 4 место.На 2 месте - Санкт-Петербург с фан-зоной на Конюшенной площади.Москва с фан-зоной болельщиков ЧМ-2018 у МГУ на Воробьевых горах заняла 1 место.На 3 месте Нижний-Новгород.На 5-6 месте - Екатеринбург с фан-зоной в ЦПКиО и Сочи с фан-зоной в Южном моле Морского порта.На 7 месте - Волгоград с фан-зоной на Набережной 62-й армии.На 8-10 месте - Казань с фан-зоной у центра семьи "Казан", Калининград с фан-зоной на Центральной площади и Ростов-на-Дону с фан-зоной на Театральной площади.По данным FIFA, более 2,5 миллионов болельщиков посетили фан-зоны FIFA Fan Fest в городах ЧМ-2018 за первую неделю чемпионата.В официальных фан-зонах ЧМ-2018 болельщики не только смотрят матчи Мундиаля в прямом эфире, но и бесплатно слушают выступления популярных музыкальных исполнителей, групп и DJ на открытом воздухе.10 городов ЧМ-2018 с лучшими фан-зонами FIFA Fan Fest:1. Москва: 19% голосов2. Санкт-Петербург: 17%3. Нижний Новгород: 10%4. Самара: 10%5. Екатеринбург: 9%6. Сочи: 9%7. Волгоград: 7%8. Казань: 6%9. Калининград: 6%10. Ростов-на-Дону: 6%