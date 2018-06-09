Самарские таможенники готовы к встрече гостей большого футбола

Во время проведения ЧМ-2018 для комфортного прохождения гостями государственной и таможенной границы в аэропорту Курумоч будетзадействована вся инфраструктура, в том числе старый терминал. На период проведения игр обеспечена готовность и оснащение всех терминалов, в том числе всеми необходимыми техническими средствами таможенного контроля.В дни проведения Чемпионата для обеспечения прохождения таможенного контроля запланировано усиление дежурных смен таможенного поста Аэропорт Самара, к 84 должностным лицам таможенного поста присоединятся еще 12 инспекторов, направленных из других таможенных постов Самарской таможни.Все должностные лица профессионально подготовлены для совершения таможенных операций, успешно прошли все необходимые тренировки, повысили уровень знания английского языка. На таможенном посту Аэропорт Самара для гостей Чемпионата мира по футболу имеются в наличии памятки для пассажиров на английском, немецком, французском языках.Самарские таможенники готовы профессионально и на самом высоком уровне встретить гостей большого праздника футбола, сообщает пресс-служба Самарсой таможни.