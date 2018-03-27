Самарские гостиницы и рестораны готовятся к приему гостей ЧМ-2018: состоялось обучение работников сферы гостеприимства

99

«В течение двух лет при поддержке города шло обучение около ста экскурсоводов, теперь открывается серия мероприятий по обучению, тренингам линейного персонала средств размещения и предприятий общественного питания, - рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары Александр Андриянов. - Уже сейчас необходимо получить больше знаний об особенностях стран, гости из которых приедут в Самару. Их обязательно придется учитывать. Ведь это, с одной стороны, поспособствует успеху бизнеса, с другой - укрепит имидж Самары как гостеприимного и открытого города».Обучение состоит из нескольких блоков. Первый день был посвящен живому общению. Работники гостиниц и отелей, ресторанов и кафе с помощью экспертов разбирали конкретные примеры, как правильно налаживать межнациональные и даже межконфессиональные коммуникации, как организовать бесконфликтный сервис, подбирали сценарии идеальной встречи гостей.По словам экспертов, первое впечатление о человеке создается за 30 секунд, поэтому доброжелательность и готовность к диалогу должны включаться в первые мгновения общения. Насколько сотрудники будут дружелюбны, настолько и заинтересуют гостя.На второй запланировано дистанционное обучение. По итогам обучения слушателям представляется информационный материал по темам «Практические рекомендации по выстраиванию межкультурных коммуникаций с иностранными гражданами» и «Материалы для формирования комфортной языковой среды пребывания в средствах размещения и предприятиях питания для иностранных граждан», сообщает пресс-служба администрации Самары.