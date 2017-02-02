Самарские болельщики смогут получить спецпаспорт (FAN ID), который предоставит зрителям соревнований ряд льгот

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«Паспорт болельщика – это важный документ, который должен получить каждый зритель соревнований Кубка Конфедераций. Имея на руках FAN ID и билет на игру, зритель сможет получить право на бесплатный проезд, как между городами-организаторами, так и внутри города. Посадка в бесплатные дополнительные поезда, которые будут курсировать между городами Кубка, будет осуществляться только при предъявлении Fan-ID. Так что этот документ желательно надо иметь при себе во время всего периода проведения Кубка Конфедераций-2017»,- подчеркнул Генеральный директор АНО «Транспортная дирекция - 2018» Терентий Мещеряков.Между городами-организаторами будут курсировать дополнительные бесплатные железнодорожные составы из купейных вагонов. Подать заявку на бронирование бесплатных железнодорожных билетов можно уже сейчас на сайте tickets.transport2018.com.