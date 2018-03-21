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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Самаре выделят 200 млн на эксплуатацию стадиона после ЧМ-2018, заявил министр спорта РФ Павел Колобков

21 марта 2018 18:05
84
О том, что регионам будут помогать содержать мундиальные стадионы сегодня заявил министр спорта РФ Павел Колобков. «Все регионы создают свои эксплуатирующие организации для стадионов чемпионата мира, хотя ранее обсуждалась идея о создании единой эксплуатирующей организации. Мы рассчитываем объемы средств, которые необходимы на функционирование объектов после турнира. На первых порах будет оказана финансовая помощь регионам по эксплуатации этих объектов. Стоимость по нашим оценкам — от 200 миллионов в год», — цитирует Колобкова «Р-Спорт», сообщает «СО» ОНЛАЙН.



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Комментарии



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