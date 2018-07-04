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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Самара вошла в топ-5 городов по посещаемости матчей 1/8 финала ЧМ-2018

4 июля 2018 19:40
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На всех матчах 1/8 финала ЧМ-2018 присутствовали 397 тысяч 690 человек, в среднем, 49 тысяч 711 зрителей за матч.
Агентство ТурСтат проанализировало посещаемость матчей 1/8 финала ЧМ-2018 с 30 июня по 3 июля и выявило количество зрителей, посетивших все матчи 1/8 финала.

Самара заняла пятое место по посещаемости матчей 1/8 финала Чемпионата мира-2018 среди городов организаторов.

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара составили первую пятерку городов по числу зрителей матчей 1/8 финала ЧМ-2018.

41 тысячи 970 зрителей побывало на "Самара Арене" на матче сборных Бразилии и Мексики 2 июля.

На всех матчах 1/8 финала ЧМ-2018 присутствовали 397 тысяч 690 человек, в среднем, 49 тысяч 711 зрителей за матч.

Матч в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля между сборными России и Испании стал самым посещаемым матчем 1/8 финала ЧМ-2018: 78 тысяч 11 зрителей, а матч в Нижнем Новгороде 1 июля между сборными Хорватии и Дании стал самый плохо посещаемым: 40 тысяч 851 зритель.  
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Комментарии



ЧМ-2018
4 июля 2018  19:40
На всех матчах 1/8 финала ЧМ-2018 присутствовали 397 тысяч 690 человек, в среднем, 49 тысяч 711 зрителей за матч.
Самара вошла в топ-5 городов по посещаемости матчей 1/8 финала ЧМ-2018
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