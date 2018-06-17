Самара входит в топ-5 городов по посещаемости матчей Чемпионата мира по футболу
17 июня 2018 20:02
Самара входит в первую пятерку городов по числу зрителей матчей Чемпионата мира по футболу в России.
Матчи Чемпионата уже посетили более 400 тысяч человек.
В топ-5 по числу зрителей на матчах ЧМ-2018 также Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.
Матч между сборными Коста-Рики и Сербии на "Самара Арене" посетили 41 432 зрителя.
ТОП Матчей ЧМ-2018 по посещаемости:
Россия — Саудовская Аравия: 78 011 зрителей («Лужники», Москва, 14.06.2018)
Марокко — Иран: 62 548 зрителей («Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, 15.06.2018)
Аргентина — Исландия: 44 190 зрителей («Спартак», Москва, 16.06.2018)
Португалия — Испания: 43 866 зрителей («Фишт», Сочи, 15.06.2018)
Коста-Рика — Сербия, 41 432 зрителя («Самара Арена», Самара, 17.06.2018)
Франция — Австралия: 41 279 зрителей («Казань Арена», Казань, 16.06.2018)
Перу — Дания: 40 502 зрителя («Мордовия Арена», Саранск, 17.06.2018)
Хорватия — Нигерия: 31 136 зрителей («Калининград», Калининград, 16.06.2018
Египет — Уругвай: 27 015 зрителей («Екатеринбург Арена», Екатеринбург, 15.06.2018)
Матч открытия чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии в Лужниках 14 июня стал самым посещаемым (78 тысяч зрителей), а матч между сборными Египта и Ургувая в Екатеринбурге 15 июня - самым малопосещаемым на чемпионате (27 тысяч зрителей).
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Комментарии
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