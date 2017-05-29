«Самара Арена» удешевляется и становится всё дороже и дороже
29 мая 2017 12:07
149
На строительство «Самара Арены» из федерального бюджета в этом году будут дополнительно выделены средства в размере одного миллиарда восьмисот рублей, сообщает Засекин.ру.
Инофрмация об этом опубликована в двухсотстраничном пояснении к проекту изменений в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.».
Всего в законе № 415-ФЗ бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году предусмотрены в сумме 88 миллиардов 721 миллион 600 тысяч рублей. Теперь объём средств на реализацию государственной программы увеличен на 3 миллиарда 293 миллиона 700 тысяч рублей и составляет 92 миллиарда 15 миллионов 300 тысяч..
Изменение расходов по государственной программе включает и «увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство стадиона на 45 000 мест в Самаре в рамках подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в связи с уточнением объёмов выполняемых работ и обеспечением требования ФИФА к IT и энергоинфраструктуре в сумме 1 миллиард 800 миллионов рублей.
По результатам предыдущей экспертизы, стоимость самарского стадиона была увеличена до 18 миллиардов 916 миллионов 779 тысяч 400 рублей. В том числе из федерального бюджета выделялось 18 миллиардов 143 миллиона 859 тысяч рублей. «В начале 2017 года подрядчик стадиона направил нам изменения на экспертизу, ему были сделаны замечания, которые он должен исправить», - информировал РБК представитель «Главгосэкспертизы», уточнив, что до сих пор не получил исправленные документы.
Как писал «Засекин», несмотря на все интеллектуально-архитектурные потуги Николая Меркушкина, самарский стадион к чемпионату мира по футболу не слишком будет похож, как мечтал губернатор, на «летающую тарелку, которая села на тридцать две ноги и в воздухе парит практически, ну, не парит, а прямо на этих ножках». 18 мая Меркушкин, заявивший ранее на своей пресс-конференции, что губернские власти не являются заказчиками «Самара Арены», а все вопросы по отставанию строительства следует адресовать Виталию Мутко, решал, какой же ширины будут «полосы» на куполе стадиона. Судя по анекдотическому ходу совещания у главы региона и показанным эскизам, из-за упрощения первоначального «меркушкинского проекта» о «космическом сфероиде» туристам и горожанам придётся забыть.
Губернатор, сообщила его пресс-служба, обсудил с руководителями министерства строительства региона, подрядчиками и архитекторами концепцию возведения и цветовую гамму кровли стадиона «Самара Арена». Меркушкин ничтоже сумняшеся объявил, что возведение стадиона идёт по графику и показал эскизы кровли, которые были подготовлены неназванными архитекторами после необходимости удешевления проекта. Впрочем, об удешевлении проекта и радикальном изменении облика стадиона губернатор и его подчинённые не произнесли слова. Все старательно делали вид, что так и было задумано.
Теперь, «по замыслу проектировщиков», купол «Самара Арены» будет состоять из «полос», которые будут чередоваться и «опоясывать» кровлю стадиона по всему диаметру.
«Ну, я думаю, да, полосность – это будет важно очень. Сплошной он может получиться на самом деле, не будет ощущаться объёма, такой пространственности не будет. А эти полосы будут подчёркивать и объём, и пространственность. Пространственность, имеется в виду, что это круглое, а не просто ты смотришь - ощущение такое, что на плоскую вещь смотришь», - глубокомысленно резюмировал «архитектор» Меркушкин.
После чего сам губернатор и члены его строительного маховика с важным видом решали, какой ширины должны быть «опоясывающие полосы» - три, шесть или девять метров. В итоге постановили, что «три метра – слишком часто», а «девять метров – слишком просто». Меркушкин признался, что ему нравится «шесть метров» и чтобы полосы были «прозрачными и серебристыми». Его подчинённым тоже понравилось именно «шесть метров». Правда, по цветам «полос» окончательное решение пока договорились не принимать, но на показанном губернатором эскизе все «полосы» нарисованы белыми и непрозрачными. Тем не менее, 25 мая глава региона в эфире телепрограммы «Главная тема» на канале «Россия 24» - ГТРК «Самара» заявил, что купол «Самара Арены» на две трети будет прозрачным, а на треть полупрозрачным.
Напомним, что 3 мая губернатор Самарской области впервые опосредованно прокомментировал информацию о том, что на строительстве «Самара Арены» критически затягивается подготовка футбольного поля, радикально упрощается проект, а сам стадион фактически теряет метафорический облик «космического сфероида». Сделал это Меркушкин в сказовом жанре бормотания об очередных своих невероятных достижениях в форме непереводимо косноязычного бреда, доводящего до нездорового хохота всех, кроме активно сочувствующего его речевым проблемам ведущего регулярной программы «Главная тема».
«Мы где-то 10 июня должны монтаж купола в основном завершить. И сначала, в начале июня освободить поле для, ну, да, для подготовки, и посеять там до середины июля, посеять траву. И это будет гарантировано, что и поле будет качественным в итоге. И что касается купола в итоге, мы будем в графике для того, чтобы потом смонтировать эту красивую очень кровлю. Чтобы это был объектом на самом деле очень похожим на космический объект, что мы вернулись снова к названию, которое было самарцами название выбрано, мы проводили беседу, «Космос Арена», да. И вот недавно, буквально неделю назад, мы встречались те, которые делали купол питерского стадиона, предложена технология с учётом уже там опыта, ошибок и так далее, очень хорошие варианты, я думаю, тоже это некая находка. И вписываются они в те сметы, в цены, которые определены были проектной документацией. И я думаю, и эта часть будет выполнена в полном объёме. Там стоял вопрос, подрядчик ставил, частично купол закрывать не стопроцентно там, и это нарушало очень серьёзно внешнюю архитектуру и, в том числе, вот самую главную идею стадиона, что это, как космический объект, как летающая тарелка села на тридцать две ноги и в воздухе парит практически. Ну, не парит, а прямо на этих ножках. И мы сейчас договорились и с Минспортом России, и с подрядчиком, что кровля будет полная и, более того, она будет из тех материалов, которые могут представить его в виде космического объекта», - дословно сообщил не герой-повествователь «Записок сумасшедшего» Николая Гоголя, а действующий губернатор Самарской области.
Отметим, что 3 мая в день 75-летия «Крыльев Советов» ветераны самарского клуба вместе с куратором и волонтёрами общественного Музея самарского футбола посетили строящуюся «Самару Арену», где их взорам предстала бетонная чаша стадиона, лишь на треть прикрытая голыми металлическими конструкциями будущего купола. На строительной площадке можно было наблюдать около двухсот рабочих, в основном из республик Средней Азии, которые готовили бетонные террасы к предстоящим отделочным работам. По словам экскурсовода, представляющего администрацию области, готовность стадиона колеблется в диапазоне от 50-ти до 60%, сейчас строители ожидают заключения Главгосэкспертизы по уточнённому и упрощенному варианту проектно-сметной документации, а купол стадиона вместо прозрачного поликарбоната будет покрыт ПВХ-мембраной, теплоизоляционными плитами, пароизоляционной плёнкой и профнастилом.
В конце апреля источник в «ПСО Казань» сообщил, что сейчас готовность «Самара Арены», чьё отставание от графика строительства стало уже притчей во языцех, составляет порядка 52%. Хотя о «перешагивании» отметки в 50% на строительстве «Самара Арены» склонный удивлять публику неожиданными подсчётами и процентами губернатор Меркушкин докладывал представителям проверенной прессы впервые ещё 8 июля 2016 года. Вечером 12 января 2017 года пресс-служба самарского губернатора вновь поведала «городу и миру», что процесс возведения «Самара Арены» превысил 50%.
В конце марта этого года пресс-служба ГУП «Спорт-Инжиниринг» сообщила, что готовность самарского стадиона составляет около 60%. А чиновники областного министерства строительства признались, что почти на всех так называемых мундиальных объектах в Самаре ожидается неизбежный аврал.
По сведениям «Самарского обозрения», подготовка площадки для футбольного поля и газона на будущем самарском стадионе к чемпионату мира по футболу тоже отстаёт даже от скорректированного графика. Срок выхода субподрядчика на футбольное поле «Самара Арены» смещён, как минимум, на полтора месяца. Если работы не вернутся в график, то газон на стадионе придётся делать более дорогим, то есть рулонным, отмечает издание.
А правительство Российской Федерации перенесло срок ввода в эксплуатацию стадиона к чемпионату мира по футболу в Самаре на 2018 год. Это следует из постановления правительства Российской Федерации, опубликованного 19 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно этому документу, изменения касаются постановления «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона на 45 000 зрительских мест в городе Самаре» от 24 июля 2014 года. Строка со словами «срок ввода в эксплуатацию - 2017 год» в первоначальном варианте постановления заменена на строку «срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год».
13 апреля о вероятном вхождении в график строительства единственного в России отстающего стадиона к чемпионату мира по футболу говорили вице-премьер федерального правительства Виталий Мутко, находившийся в Казани, и полпред президента в ПФО Михаил Бабич, осматривавший готовность мундиальных объектов в Самаре.
«Ну, знаете, это и моя оценка, и оценка уже тех комиссий, которые здесь работали. На прошлой неделе здесь работала комиссия министерства спорта, министерства строительства. На самом деле то отставание в графиках работ, которое мы с вами наблюдали и обсуждали здесь же в Самаре в октябре прошлого года, во многом сегодня где-то полностью ликвидировано отставание, где-то сокращено существенно. Мы исходим из того, что к июлю месяцу по всем основным направлениям работ мы войдём в график», - заявил тогда журналистам Михаил Бабич.
6 декабря 2016 года г-н Бабич обещал, что отставание от графика строительства самарского стадиона к чемпионату мира по футболу будет ликвидировано к маю 2017 года.
«Что касается строящихся объектов к чемпионату мира, Михаил Викторович уже сказал, значит, сейчас, что касается стадиона, мы видим, что там работы очень сильно продвинулись вперёд. Если вот эти мы два дня там, немножко ветер превышал, скорость ветра не допустила там ещё три консоли смонтировать, то вообще у нас смотрелся стадион очень сильно завершённым. Но они всё равно за эти два-три дня это сделают. Мы будем примерно месяц делать эти девять-десять консолей, это в течение двух месяцев практически, двух с небольшим месяцев кровля будет полностью завершена. Это самая главная часть работы. Всё остальное зависит от того, сколько людей надо. Надо дополнительно двести человек, чтобы ускорить работы, будет двести. Надо тысячу дополнительно, чтобы ускорить работы, будет тысяча. Что касается кровли металла, это особые работы, и сейчас этот график передвинут почти на два месяца вперёд. Реально, почему? Потому что есть силы, есть средства технические, краны установлены в трёх точках, идёт монтаж. И мы будем иметь, будем иметь возможность в середине июня, в июне, скажем так точно, выйти на поле. И это срок, это допускает ФИФА, всё посеять во время, и вырастить в том числе поляну такую, поле футбольное, которое полностью будет отвечать требованиям ФИФА. Всё остальное, конструкции, конструктивно, всё остальное решаемо», - в своей неотразимой манере дополнил ответ Михаила Бабича никак не отставляемый губернатор Николай Меркушкин.
«Что касается Самары, в августе месяце, я надеюсь, мы войдём в график строительства стадиона, отставания все будут ликвидированы. Самое сложное там заключалось в том, что нам пришлось несколько актуализировать и упростить этот проект. Сейчас мы более жёсткое взяли управление строительством этого стадиона. Надеюсь, что в августе самые главные работы, работы по подъёму кровли будут завершены, мы войдем в график, и Самара никаких проблем вызывать не будет», - решительно сообщил в тот же день журналистам в Казани заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.
Отметим, что ранее г-н Мутко ожидал, что самарское отставание будет ликвидировано к концу января, потом - к концу февраля, затем – к концу марта или хотя бы – к концу мая.
11 мая на сайте Федерального государственного унитарного предприятия «Спорт-Инжиниринг» появилось сообщение, что ориентировочная готовность самарского стадиона сейчас составляет 65%. Эта же цифра была названа пресс-службой Меркушкина после посещения 19 мая строящегося стадиона первым заместителем министра строительства и ЖКХ России Леонидом Ставицким.
«Значит, стадион - заказчики не мы. Понятно? И если Мутко назвал, это он назвал в свой адрес. Не мы заказчики. Значит, то, что касается мероприятий, которые мы проводим, то есть наши, наша зона ответственности, мы здесь всё делаем в графике и, более того, с опережением. И в том числе комиссия ФИФА это подтвердила. Что касается стадиона, отставание стадиона. Оно связано с одним. И Мутко почему так говорит, потому что мы, мы настояли на том, чтоб тот проект, который мы сделали изначально, сохранить. И до сих пор мы стоим на этом. Сохранить тот проект. Подрядчик считает, что проект очень сложный, очень сложный. Очень тяжёлый. Очень тяжёлый. И с таким проектом справиться намного сложнее, тяжелее, по затратам, значит, и так далее, и так далее. Вот. Мы могли б пойти спокойно на то, чтобы урезать, упростить там и так далее, и так далее. Но это уже был бы другой стадион. Был бы другой стадион. Это уже не «Космос Арена» был. Его никак к космической тематике уже не привяжешь. Вот», - как отрезал Николай Меркушкин, отвечая на вопрос «Эха Москвы» 11 мая на пресс-конференции, посвящённой пятилетию своего самарского губернаторства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
29 мая 2017 13:46
Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев прокомментировал новость о том, что в Самаре установили часы обратного... ЧМ-2018
23
29 мая 2017 12:36
Часы стартовали с отметки 382. ЧМ-2018
94
29 мая 2017 12:07
Из-за упрощения первоначального проекта о «космическом сфероиде» туристам и горожанам придётся забыть. ЧМ-2018
149
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6232
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6744
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6679
Спорт в регионе
29 мая 2017 12:58
Решение по новому рулевому «Крыльев», скорее всего, будет принято 29 мая. Спорт в регионе
65
29 мая 2017 10:49
Он выступал в составе сборной. Спорт в регионе
90
27 мая 2017 12:05
Софья Палкина стала самой юной в соревнованиях женщин-метательниц. Спорт в регионе
174
26 мая 2017 16:47
В пилотажной группе пять вертолетов, четыре – МИ-2 и МИ-8. Вертолетчики на своих машинах выполнят пролет с флагами России, Вооруженных Сил РФ,... Спорт в регионе
177
26 мая 2017 14:42
После игры можно взять автографы у ветеранов. Спорт в регионе
178
26 мая 2017 14:34
В нем принимали участие более 300 спортсменов из 42 субъектов РФ. Спорт в регионе
177
26 мая 2017 01:40
Выбор велосипеда для подростка в полном соответствии с интересами ребенка и материальными возможностями его родителей сегодня не составляет труда. Спорт в регионе
125
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
154
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1065
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
697
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1396
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1496
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1689
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1562
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1217
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
770
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1117
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2391
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3383
Мероприятия