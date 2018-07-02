Самара - в топ-10 городов ЧМ-2018 с самой посещаемой болельщиками фан-зоной

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Рейтинг составлен по данным максимальной дневной посещаемости фан-зон FIFA Fan Fest с 14 июня по 2 июля 2018 года.Самые популярные фан-зоны ЧМ-2018 находятся в Москве (111 тысяч посетителей/день), Санкт-Петербурге (75 тысяч/день), Ростове-на-Дону (67 тысяч/день), Казани (56 тысяч/день), Екатеринбурге (50 тысяч/день), Волгограде (50 тысяч/день), Саранске (40 тысяч/день), Калининграде (38 тысяч/день), Самаре (29 тысяч/день), Нижнем Новгороде (26 тысяч/день) и Сочи (25 тысяч/день).Более 5 миллионов болельщиков уже посетили официальные фан-зоны Фестиваля болельщиков FIFA в городах-организаторах Чемпионата мира-2018.