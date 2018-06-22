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С начала ЧМ-2018 прошла неделя. РБК собрал главные цифры первых дней чемпионата

22 июня 2018 16:49
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Какие матчи вызвали наибольший интерес в интернете, как заполняются стадионы и откуда приехали болельщики.
Для того чтобы увидеть вживую игры чемпионата мира, в Россию приехали любители футбола со всех континентов. По данным FIFA, занимающейся продажей билетов на матчи чемпионата, к 19 июня было распределено более 2,6 млн билетов. Для удовлетворения спроса и противодействия перекупщикам за неделю до начала первого матча ЧМ FIFA выделила дополнительную квоту билетов из собственного резерва, и они тут же были сметены желающими посетить матчи.

Всего на матчи ЧМ-2018 было выпущено более 2 926 172 билетов (в Бразилии четыре года назад было продано 3 144 613 билетов), из которых 2 582 231 был изначально предназначен​ для продажи.

Остальные билеты предназначены для VIP-гостей FIFA и руководства России (более 58 тыс.), журналистов и фотографов (более 87 тыс.), коммерческих партнеров FIFA (167 тыс.). Резерв FIFA составлял 31,5 тыс. билетов. Выручку от продажи билетов забирает себе FIFA. На ЧМ-2014 в Бразилии она составила $527 млн.

Основными покупателями билетов стали жители России, которые приобрели 36% от всех выпущенных в продажу билетов (данные FIFA после продажи 2,4 млн билетов). Среди покупателей из зарубежных стран доминируют представители Южной и Северной Америки. При этом больше всего — 3,7% билетов — среди иностранцев приобрели граждане США, чья сборная не смогла пройти отборочный турнир.

По мнению CNN, такой спрос на билеты среди жителей США, купивших билеты на матчи ЧМ-2018, объясняется тем, что среди них оказалось много болельщиков с латиноамериканскими корнями, которые отправились в Россию поддержать одну из команд этого региона.

После чемпионата мира 2010 года в ЮАР, средняя посещаемость матчей которого составила 80% (к примеру, на игру Южная Корея — Греция не дошли более 10 тыс. человек), FIFA постаралась сделать так, чтобы такое не повторилось. Внутреннее расследование, проведенное организацией после ЧМ-2010, показало: причиной низкой посещаемости матчей стало то, что большое количество дешевых билетов было передано местному оргкомитету для распределения среди не самых богатых местных болельщиков. В итоге многие билеты на игры оказались не у воспитанников футбольных школ, а у перекупщиков, которые переоценили спрос среди иностранных болельщиков и не смогли продать все доставшиеся им билеты.


Похожая ситуация сложилась и перед ЧМ-2018 в России. Как рассказали РБК профессиональные билетные спекулянты, часть билетов на матчи они получили благодаря связям в Российском футбольном союзе, который получил от FIFA билетный пакет для распределения среди своих членов. Но, как признают спекулянты, и по таким каналам доставать билеты стало сложнее из-за более жесткой политики FIFA. В результате почти на всех играх первой недели ЧМ-2018 наблюдался аншлаг: средняя посещаемость матчей составила 48,5 тыс. зрителей, то есть 96% от вместимости арен.

Небольшой скандал случился после игры Египет — Уругвай, прошедшей в Екатеринбурге. На телевизионной картинке было заметно, что на трибунах центральных секторов пустуют места. Визуальное впечатление подтвердили и официальные данные: на матче присутствовали 27 тыс. зрителей — 82% от вместимости стадиона. При этом, по данным FIFA, на эту игру были реализованы все имевшиеся билеты. Проведенное FIFA расследование показало, что причиной стала неявка на матч владельцев билетов, которые получили их от партнеров международной организации.

Чемпионат мира стал одним из самых популярных событий недели у пользователей интернета, свидетельствуют данные социальных сетей и поисковых систем. По данным Google, наибольшее количество запросов, сделанных на русском языке о матчах первой недели ЧМ-2018, касалось двух игр с участием сборной России. При этом число запросов с текстом «Россия — Египет» превысило количество запросов по поводу матча-открытия, где соперником сборной России была Саудовская Аравия.

Среди игр, в которых сборная России участия не принимала, наибольший интерес у русскоязычной аудитории Google вызвали два топ-матча первой недели ЧМ Испания — Португалия и Германия — Мексика, а также игра соперников сборной России Уругвая и Египта, посещаемость которой вызвала неудовольствие FIFA.

Футбольное первенство последние две недели лидирует по популярности и среди пользователей соцсетей. Хештеги и ключевые слова, например, «чемпионат мира» или «Россия — Египет», регулярно оказываются в списке самых популярных в твитах, написанных на русском языке. Чаще всего российские пользователи Twitter делают патриотические твиты в поддержку своей сборной либо комментируют ход матча. Анализ сообщений в Twitter, проведенный РБК*, также показывает, что игра Россия — Египет 19 июня вызвала больший интерес, чем матч-открытие. В Twitter также активно обсуждают и футбольных комментаторов, в частности Василия Уткина, который прекратил сотрудничество с «Первым каналом».

*Как вёлся подсчет

Чтобы определить, о чем чаще всего писали русскоязычные пользователи Twitter, скачали все твиты на русском языке, написанные с 14 по 20 июня с хештегами, относящимися к чемпионату мира. После этого, используя статистический анализ, определили самые популярные темы твитов и подсчитали, сколько твитов из опубликованных каждый день относятся к главным темам, а сколько сообщений не имеют четкой темы.


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Комментарии



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