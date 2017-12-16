Ростехнадзор требует через суд остановить строительство стадиона «Самара Арена» на три месяца

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По словам представителей суда, специалисты Ростехнадзора указали подрядчикам на ряд недостатков на стадионе «Самара Арена», которые строители не торопились устранять.Санкция по статье «Невыполнение в срок законного предписания надзорного органа» предусматривает в качестве минимального наказания штраф от 50 до 100 тысяч. Однако истцы требуют максимального наказания — приостановки деятельности на 3 месяца.Генподрядчик направил два встречных иска. Организация планирует оспорить привлечение к административной ответственности.Первые слушания по исковым требованиям пройдут в январе 2018 года.