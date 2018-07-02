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Россия вышла в ¼ финала ЧМ-2018

2 июля 2018 00:28
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Перед матчем против Испании Станислав Черчесов сделал несколько замен по сравнению с последним матчем группового турнира.
Перед матчем против Испании Станислав Черчесов сделал несколько замен по сравнению с последним матчем группового турнира. В том числе с первых минут вместо лучшего бомбардира команды Дениса Черышева на поле вышел Далер Кузяев. Кроме того, команда изменила схему: в игре с испанцами сборная России играла с пятью защитниками, в отличие от предыдущих матчей, передает РБК.

Матч начался для сборной России неудачно. На 12-й минуте Юрий Жирков сфолил на правом фланге против Начо, и после этого штрафного испанцы открыли счет. Марко Асенсио подал в штрафную, и Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом пяткой отправил мяч в ворота. Гол получился случайным — Игнашевич не видел мяча и задел его в падении.

После этого сборной России удалось создать несколько моментов у ворот Давида де Хеа. На 36-й минуте счет мог сравнять Александр Головин, но мяч после его обводящего удара с линии штрафной пролетел рядом со штангой.

Россияне отыгрались за три минуты до перерыва. После подачи в штрафную Дзюба пробил головой, и мяч попал в вытянутую руку Жерара Пике. Бьорн Кейперс назначил пенальти без просмотра видеоповтора — нарушение было очевидным. Одиннадцатиметровый реализовал Дзюба, для которого гол стал третьим в четырех матчах.

Во втором тайме командам не удалось создать опасных моментов. Оба тренера сделали по три замены, однако характер игры не изменился: мячом в основном владели испанцы, однако большей частью они делали передачи в центре поля. На последних минутах основного времени на ударной позиции оказался Федор Смолов, который заменил Дзюбу, но пробил мимо ворот. Матч закончился дополнительным временем.

За несколько минут до конца дополнительного времени испанцы требовали назначить пенальти: они считали, что российские защитники нарушили правила после подачи со штрафного. Однако Кейперс после консультации с видеоассистентами принял решение о продолжении игры.

За три минуты до конца уже сборная России могла выйти вперед. Зобнин со своей половины поля сделал длинную передачу в штрафную в расчете на рывок Черышева, но тот поскользнулся и до мяча не добрался.

Матч закончился серией пенальти — впервые в истории участия сборной России в чемпионатах мира и Европы ей пришлось бить пенальти, чтобы определить победителя. В составе сборной Испании свои удары не реализовали Коке и Яго Аспас, и сборная России победила со счетом 4:3 в серии. У россиян отличились Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев, у испанцев — Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос.

За день до старта чемпионата мира в сборной Испании произошла смена главного тренера. Федерация футбола разорвала контракт с Хуленом Лопетеги, который в мае продлил его со сборной до 2020 года, но через три недели дал согласие после ЧМ-2018 возглавить мадридский «Реал». Его место занял бывший капитан сборной Испании Фернандо Йерро, спортивный директор национальной команды.

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу впервые в своей истории. Ранее команда трижды пробивалась в финальную часть первенства, однако каждый раз занимала третье место в группе. В четвертьфинале россияне 7 июля сыграют с победителем матча Хорватия — Дания, который состоится позднее в воскресенье.

На групповом турнире россияне в первых двух турах выиграли у сборных Саудовской Аравии и Египта с общим счетом 8:1. В третьем матче команда Станислава Черчесова уступила Уругваю со счетом 0:3 и опустилась на второе место в группе.

Ранее на чемпионате мира определились уже два четвертьфиналиста. Накануне сборная Франции со счетом 4:3 переиграла Аргентину, а уругвайцы со счетом 2:1 выиграли у Португалии.



Фото: Антон Сергиенко / РБК
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Комментарии



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