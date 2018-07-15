Россия передала эстафету Катару
15 июля 2018 19:00
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Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В качестве эстафетной палочки выступил официальный мяч плей-офф Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ Мечта. Именно его Владимир Путин взял с подиума и передал эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани.
Сегодня день финала Чемпионата мира FIFA 2018: на стадионе «Лужники» сборные Франции и Хорватии выясняют, кто будет носить мировую футбольную корону ближайшие четыре года. Следующий Чемпионата мира по футболу FIFA пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Президент России Владимир Путин:
– Сегодня торжественное мероприятие. Россия передает эстафету Чемпионата мира по футболу FIFA государству Катар. Чемпионат мира в России завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы сами, вся страна, получили огромное удовольствие от общения с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира. Уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 на таком же высоком уровне.
Разумеется, мы готовы поделиться тем опытом, который у нас появился при проведении Чемпионата мира, с нашими друзьями в Катаре. Сделаем все, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию, объединять людей, страны и континенты.
Президент FIFA Джанни Инфантино:
– Уважаемый господин президент, ваше высочество, сегодня я счастливый человек. Дорогие друзья, добро пожаловать! – произнес президент FIFA на английском, русском и арабском языках. – Эти слова сопровождали нас в течении всего этого месяца и будут сопровождать нас в ближайшие четыре года. Большая честь быть в этом знаковом месте – в Кремле, чтобы отметить завершение Чемпионата мира 2018 и передать эстафету организаторам Чемпионата мира 2022.
Футбол – это страсть, эмоции, любовь, семья, единство – все это мы в полной мере испытали в России и теперь передаем Катару. Уверен, что такую же энергию, такое же позитивное влияние, которое футбол имеет в России, все то же самое мы будем наблюдать в Катаре через четыре года. Могу сказать, что мы все влюбились в Россию. И я уверен, что через четыре года мы все полюбим Катар. Это уже происходит. Приглашаем всех на Чемпионат мира FIFA 2022 в Катаре!
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани:
– Господин президент, позвольте поздравить вас и российский народ с прекрасным проведением Чемпионата мира, который надеемся так же успешно провести у нас. Также хотел бы выразить признательность нашим друзьям из Оргкомитета «Россия 2018», которые помогают коллегам из Оргкомитета «Катар 2022». Рассчитываем продолжить сотрудничество с нашими российскими друзьями.
Хотел бы поблагодарить господина Джанни Инфантино и поздравить его с успехом Чемпионата мира FIFA 2018. Надеемся на плодотворное сотрудничество до 2022 года. Проведение Чемпионата мира 2022 в нашей стране – важнейшее событие в истории Катара. Вспоминаю, как в 2010 году наша страна получила право принять у себя Чемпионат мира по футболу – это большой праздник для всего арабского мира. Приглашаю всех наших друзей в гости. Мы очень надеемся, что наша сборная повторит успех российской сборной, а, может быть, даже превысит его. По крайней мере, мы постараемся!
Фото: ru.fifa.com
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