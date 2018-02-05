Российские болельщики купили более 30 тысяч билетов на соревнования зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане
5 февраля 2018 20:53
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Продажи билетов на Олимпийские игры в Южной Корее стартовали 9 февраля 2017 года — ровно за год до начала Игр. На первом этапе купить билеты могли только граждане Южной Кореи, продажи билетов для болельщиков со всего мира начались с 5 сентября прошлого года.
По словам Бежиной, невостребованными остались в первую очередь билеты на соревнования, которые не пользуются особой популярностью у россиян. Российских болельщиков традиционно интересуют билеты на церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также такие виды спорта, как хоккей, биатлон, фигурное катание, — в последние дни оргкомитет Олимпийских игр даже добавлял России квоты на билеты на эти соревнования. Назвать квоту билетов на Игры для России представитель Jet Set Sports отказалась, сославшись на условия контракта с ОКР. В пресс-службе ОКР на запрос РБК не ответили.
Квота для российских болельщиков на соревнования зимних Игр в Пхёнчхане составляет около 40 тыс. билетов, сообщил РБК бывший старший вице-президент оргкомитета «Сочи-2014» Игорь Столяров. Квоту устанавливает для каждой страны Международный олимпийский комитет в зависимости от состава команды и спортсменов, участвующих в тех или иных соревнованиях. Друзья и родственники спортсменов едут на Игры в рамках программы friends and family (дополнительно около 1–2 тыс. билетов), для тренеров, докторов, техников и других членов официальной делегации действует отдельная аккредитация, поясняет он.
Продажи продолжаются, наибольший интерес ожидаемо проявляют жители Дальнего Востока, добавляет Бежина.
Особенного спроса на организованные туры на Олимпиаду в Южную Корею сейчас не наблюдается, говорит представитель владивостокского туроператора «Фрегат Аэро» Александра Свириденко. Она напоминает, что большинство туристов, которые хотели поехать на Игры, забронировали поездки и купили билеты сразу после начала продаж. По ее словам, сейчас, наоборот, появились клиенты, которые хотят отменить поездку из-за изменившихся планов и пытаются перепродать невозвратные билеты.
В UTS Group (специализируется на турах на крупные международные спортивные состязания и в том числе оказывает услуги по сопровождению на Олимпиаду) также наблюдают небольшой интерес со стороны клиентов на туры на предстоящую Олимпиаду. Тем не менее «продажи есть», отмечает гендиректор UTS Group Алексей Крылов. По его словам, на корпоративных клиентов приходится 60% спроса, а 40% — на индивидуальных клиентов.
За исключением жителей Дальнего Востока, болельщики предпочитают бронировать поездки на Олимпийские игры самостоятельно, а не через туроператоров, поясняла ранее РБК директор по маркетингу московского офиса Национальной организации туризма Кореи (НОТК) Екатерина Лопухина.
«Если сравнить количество авиабилетов с вылетом в период с 8 по 26 февраля 2018 года с аналогичным периодом прошлого, то продажи увеличились в 14 раз», — говорит директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. Продажи активизировались в декабре 2017 года, а пик пришелся уже на январь — именно в этом месяце было оформлено 40% авиабилетов на Олимпиаду. Больше всего билетов, по данным OneTwoTrip, куплено с вылетом из дальневосточных городов: Хабаровска, Южно-Сахалинска и Владивостока.
Растущий интерес к перелетам из России в Южную Корею по мере приближения начала Олимпиады подтверждает и менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский. По данным Skyscanner, объем бронирований авиабилетов в Сеул в даты проведения Игр в январе 2018 года вырос на 135% по сравнению с декабрем 2017 года. Доля Сеула в общем рейтинге бронирований выросла на 170% по сравнению с февралем 2017 года и составила 0,69%. В январе спрос на поездки в Южную Корею из Москвы вырос в два раза по сравнению с количеством бронирований в декабре, рассказывает PR-директор Aviasales Янис Дзенис. По его словам, билеты стали искать чаще в три раза и покупать в два раза активнее. По данным Biletix, число проданных билетов в Сеул из российских городов (Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани) с 1 по 25 февраля выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Учитывая масштаб планируемого спортивного мероприятия в виде Олимпиады, это совсем не большой рост потока», — считает глава пресс-службы Biletix Григорий Луговой.
Цены на авиабилеты в Сеул в феврале не только не выросли по сравнению с прошлым годом, но снизились на 6%, утверждает Хаванский. По данным Aviasales, средний чек на перелет из России в Южную Корею составляет 35 199 руб. Билеты из Москвы в Сеул можно найти по цене от 26 тыс. руб., из Петербурга — от 31 тыс. руб., из Новосибирска — от 24 тыс. руб. Дешевле и ближе всего будет поездка на Олимпиаду с Дальнего Востока. По данным OneTwoTrip, билеты на прямые рейсы из Владивостока в Сеул с вылетом за день до начала Олимпиады и возвращением на следующий после окончания можно купить за 15 тыс. руб. Минимальная стоимость перелета из Москвы составляет 40 тыс. руб., а в пути с учетом пересадки придется провести почти 20 часов, говорит Гинес.
Фото: Ahn Young-joon / AP
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Комментарии
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Это три четверти выделенной для России квоты. Продажи продолжаются, и россияне могут выбрать всю выделенную квоту. ЧМ-2018
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1 февраля 2018 11:59
Следующий этап продаж начнется в середине марта. ЧМ-2018
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